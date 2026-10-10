sábado 10  de  octubre 2026
TEATRO

Musical sobre Dolly Parton completa elenco para llegar a Broadway en enero

Parton y Maria S. Schlatter coescribieron el musical sobre la vida de la cantante, que será dirigido por Bartlett Sher, ganador del premio Tony

La cantante estadounidense Reba McEntire rinde homenaje a Dolly Parton durante la 78.ª edición de los Premios Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026.

La cantante estadounidense Reba McEntire rinde homenaje a Dolly Parton durante la 78.ª edición de los Premios Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2026.

AFP/Patrick T. Fallon

NUEVA YORK.- El musical sobre la vida de Dolly Parton, desarrollado con la participación de la cantante antes de su muerte el pasado agosto, completó este viernes su elenco para su llegada a Broadway, donde comenzará representaciones previas el 7 de diciembre y celebrará su estreno oficial el 19 de enero de 2027.

La producción, titulada DOLLY: A True Original Musical, se representará en el teatro St. James de Nueva York recorrerá la vida y la carrera de la artista a través de algunos de sus mayores éxitos, como Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colors e I Will Always Love You, además de nuevas canciones escritas por la propia Parton.

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Parton y Maria S. Schlatter coescribieron el musical sobre la vida de la cantante, que será dirigido por Bartlett Sher, ganador del premio Tony, de acuerdo con un comunicado de los productores.

Elenco

Parton seleccionó a los cinco protagonistas, que incluye a tres actrices que darán vida a la cantante desde su infancia. Entre ellas figura Katie Rose Clark, que retomará el papel de Dolly adulta, tras el debut del musical el año pasado en Nashville, ciudad natal de la cantante en Tennessee (EE.UU).

También eligió a John Behlmann, el actor que dará vida a su esposo de casi 60 años, Carl Thomas Dean, que murió en marzo de 2025, y a Porter Wagoner, que en la década de 1960 la presentó en su programa de televisión y realizó duetos con ella hasta los años 70, y que será interpretado por Gabriel Ebert.

Carrie St. Louis interpretará a la joven ambiciosa y talentosa cantante y compositora cuando intentaba abrirse paso en el mundo de la música en Nashville, mientras que Norah Nunes, de 11 años, será la pequeña Dolly, indica además el comunicado.

Adam Speers, de la compañía productora ATG, indicó que fue un privilegio "excepcional" crear un musical junto a la persona cuya historia se cuenta, "y trabajar con Dolly en este espectáculo siempre será especial".

"Le apasionaba cada aspecto de nuestra producción, pero sobre todo al elegir a los actores que darían vida a su historia y a las personas más cercanas a ella en Broadway. Dolly buscaba artistas con fuerza, bondad y humanidad, además de talento", indicó.

La producción informó además que para honrar el compromiso de toda la vida de Dolly Parton con los niños, y en colaboración con el Departamento de Educación de la ciudad, distribuirán 30.000 entradas gratis al musical para estudiantes de nivel intermedio y superior y sus familias.

FUENTE: Con información de EFE

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