Video: Hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico del Reino Unido

LONDRES.- Un hombre que ingresó en el recinto de los tigres de un zoológico del Reino Unido murió el sábado tras ser atacado por uno de los animales, informó la policía.

La Policía de South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, indicó que recibió una alerta alrededor de las 13:30 (12:30 GMT), después de que un hombre entrara en el recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de la ciudad de Doncaster.

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«El tigre atacó al hombre y le causó heridas graves», señaló la policía en un comunicado.

«Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar», añadió.

Previamente, las autoridades habían informado de que el tigre permaneció dentro del recinto tras el incidente y que no representaba un riesgo para los visitantes, quienes fueron evacuados como medida de precaución.

Tragedia en zoológico británico: un hombre muere tras ingresar al recinto de un tigreLa Policía de South Yorkshire informó que la víctima sufrió heridas graves tras ser atacada por el animal en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra. Los visitantes fueron evacuados y el parque anunció el cierre temporal de sus instalaciones.#ReinoUnido #Internacional #NoticiasVídeo | Redes Sociales — Canal Antigua (@CanalAntigua) October 10, 2026

"Grave incidente"

El parque confirmó que se produjo un «incidente grave» en el recinto de los tigres, lo que obligó a cerrar las instalaciones.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Yorkshire informó de que desplegó dos ambulancias terrestres y una aérea para atender la emergencia.

La atracción «Land of the Tigers» (Tierra de los Tigres) cuenta con una pasarela elevada de 300 metros desde la que los visitantes pueden observar a los tigres de Amur. El recinto incluye zonas boscosas, praderas y una piscina con cascada.

Se estima que quedan unos 500 ejemplares de esta subespecie en peligro de extinción en estado salvaje.

En principio, el parque permanecerá cerrado el domingo.

FUENTE: Con información de AFP