sábado 10  de  octubre 2026
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Video: Hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico del Reino Unido

El hombre ingresó al recinto del animal y sufrió heridas graves. La policía indicó que el tigre permaneció dentro de su espacio tras el suceso

Tigre. Imagen referencial.

Tigre. Imagen referencial.

Pixabay
Por María Graterol

LONDRES.- Un hombre que ingresó en el recinto de los tigres de un zoológico del Reino Unido murió el sábado tras ser atacado por uno de los animales, informó la policía.

La Policía de South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, indicó que recibió una alerta alrededor de las 13:30 (12:30 GMT), después de que un hombre entrara en el recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de la ciudad de Doncaster.

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«El tigre atacó al hombre y le causó heridas graves», señaló la policía en un comunicado.

«Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar», añadió.

Previamente, las autoridades habían informado de que el tigre permaneció dentro del recinto tras el incidente y que no representaba un riesgo para los visitantes, quienes fueron evacuados como medida de precaución.

"Grave incidente"

El parque confirmó que se produjo un «incidente grave» en el recinto de los tigres, lo que obligó a cerrar las instalaciones.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Yorkshire informó de que desplegó dos ambulancias terrestres y una aérea para atender la emergencia.

La atracción «Land of the Tigers» (Tierra de los Tigres) cuenta con una pasarela elevada de 300 metros desde la que los visitantes pueden observar a los tigres de Amur. El recinto incluye zonas boscosas, praderas y una piscina con cascada.

Se estima que quedan unos 500 ejemplares de esta subespecie en peligro de extinción en estado salvaje.

En principio, el parque permanecerá cerrado el domingo.

FUENTE: Con información de AFP

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