Pérez Art Museum Miami anuncia planes de reapertura

De esta manera, el museo reabrirá con una nueva exposición: Allied with Power: African and African Diaspora Art from the Jorge M. Pérez Collection, una muestra de 39 obras de artistas internacionales africanos de la diáspora a la vista de la colección del antiguo miembro de la junta, partidario del PAMM, Jorge M. Pérez.

Para la reapertura y disfrute de dicha muestra, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) explicó -a través de un comunicado- que el nuevo horario de atención será de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., los días jueves, y de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., de viernes a domingo.

"Para seguir las pautas de distanciamiento social y administrar la capacidad de la galería, los miembros y visitantes deben reservar boletos programados en línea antes de la visita. El museo ha reservado la primera hora de espacios de boletos diarios para personas mayores de 62 años o inmunodeprimidos", detalló el PAMM.

Por otra parte, el museo aseguró que la prioridad del centro es la salud y la comodidad de los visitantes y el personal, por lo que la directiva ha implementado nuevas precauciones de seguridad, como el uso de cubrebocas, caminos de un solo sentido y estaciones de desinfección de manos.

A lo largo de la pandemia, el PAMM ha desarrollado nuevas formas de servir a la comunidad y apoyar a los artistas locales a través de una variedad de programas virtuales, que incluyen vistas locales virtuales, charlas de arte en línea, segundos sábados gratuitos y visitas a estudios virtuales con artistas de Miami.

En tal sentido, el museo continuará con estos sólidos programas en línea durante el otoño y el invierno como parte del Museo Digital de PAMM.