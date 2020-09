Museo de arte The Bass en Miami Beach anuncia reapertura

Se tomará la temperatura a la entrada y todos los espectadores mayores de 2 años tendrán que usar máscaras protectoras y mantener la distancia, tal como manda el protocolo en estos tiempos. También se recomienda adquirir boletos con antelación.

Hasta nuevo aviso, no se permitirá la entrada a grupos de más de seis personas. El museo reabrirá con cuatro exposiciones.

Open Storage: Selecions from the Collection recopila piezas históricas de la colección con la que se inauguró The Bass en 1964, así como objetos que no han sido exhibidos en una década.

The Willfulness of Objects presenta piezas recién incorporadas a la colección del museo.

Art Outside, una exhibición interactiva de arte público inspirada en un mundo socialmente aislado.

Mickalene Thomas: Better Nights se podrá visitar hasta el 31 de enero. Se trata de una instalación que transporta al espectador a la trama de la obra de teatro presenta en New Jersey Put a Little Sugar in my Bowl.

El museo de arte contemporáneo The Bass fue fundado en 1964 por la Ciudad de Miami Beach con la donación de fondos que realizaron John and Johanna Bass.

Para más información sobre el museo y su reapertura, visite thebass.org.