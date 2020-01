Periodista venezolano José Baig presenta en Miami su libro "La Cocinita de Papá"

Baig, periodista y cocinero de origen catalán nacido en Uruguay y criado en Venezuela, trabajó para la BBC, El País, La Vanguardia y otros grandes medios de comunicación.

Aunque su formación como cocinero se la debe principalmente a su madre, también tomó clases en la Escola Superior d’Hostelería de Barcelona y en Espai Sucre, en esa misma ciudad.

Las ilustraciones de Moni Pérez muestran con diferentes motivos la esencia de cada una de las recetas y secciones incluidas en el libro por medio de retratos bastante fieles de la familia protagónica: el autor, sus tres hijos (Manuel, Yolanda y Jorge), su esposa Cecilia, y Choco, la mascota del clan.

El prólogo del libro fue escrito por Sumito Estévez, uno de los cocineros venezolanos más reconocidos de América Latina.

El concepto gráfico y la dirección de arte son de Manuel González Ruiz, de Mago Atelier, y la coordinación editorial es de Cecilia Neher, la “mamá” de la cocinita.

“Más que un libro de recetas es una invitación a que te metas en la cocina con tu familia”, explica el autor. La inspiración para crear esta obra surgió del blog del mismo nombre que se publica desde hace nueve años.

La presentación del libro en Miami tendrá dos padrinos: el comunicador, escritor y conferencista Eli Bravo (@elibravooficial), además de la escritora y cocinera Enriqueta Lemoine (@enrilemoine). También cuenta con el apoyo de La Real Foods, empresa líder en la producción de tortillas y arepas para el mercado hispano de EEUU.

En el evento habrá demostraciones de recetas, actividades participativas para toda la familia y música en vivo a cargo del cantautor peruano Julio García.

Asegura el autor que a lo largo de este tiempo él y su familia se han dado cuenta de que en la cocina se aprenden valores fundamentales para la vida, como el trabajo en equipo, la administración del dinero y el manejo del tiempo.

Añade que en la cocina, “los niños también aprenden o ponen en práctica cosas que han visto o verán en la escuela, como física, química, matemáticas o biología”. Por eso, considera que el tiempo que pasamos en la cocina con la familia “es siempre tiempo bien invertido”.

El autor lamenta que se nos haya vendido la idea de que cocinar toma mucho tiempo o es tedioso. “Si todos colaboran, los más pequeños lavan las verduras, los más grandes pelan y cortan y los adultos se encargan de las tareas más complejas, aprovechan para compartir, se divierten y pasan un buen rato en familia”.

Cada una de las recetas del libro está pensada para que pueda participar toda la familia, escritas en lenguaje accesible para que los niños (y los adultos que no saben cocinar) las puedan seguir y adaptar a los gustos o necesidades de cada familia. “Por eso el libro no incluye fotos de las recetas, porque queremos que las familias disfruten sobre todo el proceso de cocinar y pasar tiempo juntos, como lo muestran las ilustraciones. Que creen recuerdos que queden en el corazón, no en las redes sociales”, apunta Baig.

La presentación tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 11.30 AM en los espacios de IMAGO Art in Action (165 Majorca Avenue, Coral Gables, 33134). Las personas interesadas pueden adquirir el libro durante el evento, donde el autor hará una sesión de firmas y dedicatorias.