domingo 8  de  noviembre 2026
MÚSICA

Placebo y Residente encabezan festival Vive Latino 2027 en Ciudad de México

El festival se celebrará el 13 y 14 de marzo en Ciudad de México, en dos jornadas que congregarán a decenas de bandas y solistas ante miles de asistentes

El festival Vive Latino, respaldado por la plataforma Amazon, se consolida tras 27 ediciones y con este cartel como el principal escaparate cultural y sonoro de la capital mexicana.

El festival Vive Latino, respaldado por la plataforma Amazon, se consolida tras 27 ediciones y con este cartel como el principal escaparate cultural y sonoro de la capital mexicana.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- El festival Vive Latino, el encuentro de música en vivo más influyente de Iberoamérica, reveló el cartel oficial de su vigésimo séptima edición, encabezado por el rock alternativo británico de Placebo y el rapero puertorriqueño Residente.

El encuentro se celebrará los días 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en dos jornadas que congregarán a decenas de bandas y solistas ante miles de asistentes.

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La revelación de los artistas participantes se realizó este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, junto al estadio GNP Seguros, mediante una dinámica que incluyó el recorrido de una bicicleta equipada con un altavoz que reproducía fragmentos de los temas de algunos de los invitados.

"Es uno de los 'line-up' más versátiles que hemos tenido y eso es lo que busca la gente", afirmó en declaraciones a EFE la promotora del festival, Itzel González, quien explicó que la cita busca ofrecer una alternativa de evasión positiva frente a la coyuntura global.

"El mundo está en un momento complicado y estamos tratando de buscar un espacio, una burbuja que dé alegría, que te dé optimismo", agregó.

La oferta sonora del cartel abarca una amplia gama estilística que entrelaza a leyendas consagradas del rock internacional con exponentes de vanguardia y música urbana.

Entres las bandas iberoamericanas sobresalen formaciones históricas como Los Auténticos Decadentes, Attaque 77, Los Tres, Cuca, La Gusana Ciega y Zurdok, junto a solistas de referencia como Carla Morrison, Ximena Sariñana, Ed Maverick y Kase.O.

"Cada año el Vive Latino se caracteriza mucho por siempre honrar y reconocer las bases del rock latinoamericano; siempre tienen un lugar muy importante en el festival", apuntó la promotora sobre la fuerte presencia de grupos clásicos, al tiempo que destacó la llegada de "mucha sangre nueva" con artistas de alta convocatoria juvenil como Milo J, Latin Mafia y Barry B.

La lista internacional suma además a la banda estadounidense de 'hard rock' Mötley Crüe, al fenómeno infantil chileno 31 Minutos, y a formaciones como Kasabian, Turnstile, Epica, Bacilos, Cultura Profética, Skatalites, Bandalos Chinos y Carolina Durante, entre otros.

A lo largo de sus más de dos décadas y media de historia, el Vive Latino ha reunido a los nombres más emblemáticos de la música en español e internacional, acogiendo en sus escenarios a figuras que van desde Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs y Caifanes hasta referentes globales como Red Hot Chili Peppers o Guns N' Roses.

El festival Vive Latino, respaldado por la plataforma Amazon, se consolida tras 27 ediciones y con este cartel como el principal escaparate cultural y sonoro de la capital mexicana.

FUENTE: Con información de EFE

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