Seminole Hard Rock celebra la gastronomía con el festival Sabores de las Américas

MIAMI.- La diversidad gastronómica de América Latina será la protagonista de una velada en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, que prepara una nueva edición de Sabores de las Américas, un encuentro dedicado a las tradiciones culinarias que confluyen en el sur de Florida, anunciaron los organizadores.

La cita tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, a partir de las 7:30 p.m., en la piscina de la Hollywood Tower. La propuesta reunirá restaurantes y marcas de bebidas que representan la gastronomía de Brasil, Cuba, República Dominicana, México, Perú y Venezuela, además de una selección de vinos de Chile y Argentina.

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Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de especialidades que abarcan desde platos tradicionales cubanos y preparaciones peruanas hasta tacos mexicanos y propuestas de la cocina venezolana.

“Sabores de las Américas ofrece a nuestros visitantes la oportunidad de explorar los sabores de América Latina y conocer a las personas detrás de algunos de los restaurantes favoritos del sur de Florida”, expresó a través de un comunicado Randy Morton, presidente de Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, quien destacó el interés de reunir al público en torno a la gastronomía y el intercambio cultural.

Entre los establecimientos participantes figuran MTB Top Burgers, de Brasil; Sala’o Cuban Restaurant & Bar, Old’s Havana Cuban Bar & Cocina, El Cuban Diner, Ciao Havana Steakhouse, Sergio’s y Vicky Bakery, de Cuba; El Tiesto Café, de República Dominicana; Street Tacos de Seminole Classic Casino, de México; Bravo Peruvian Kitchen, de Perú, y Punto Gourmet, de Venezuela.

La oferta también incluirá a Abiaka, el restaurante de cocina a la leña del complejo hotelero, así como al ganador de la serie de competencias de cerdo asado organizada por Florida International University y Florida Dairy Farmers, entre otros participantes.

En materia de bebidas estarán presentes marcas como el tequila mexicano San Matías, el ron venezolano Diplomático y Bacardi. La selección de vinos contará con etiquetas de Foley Family Wines, de Argentina, y Concha y Toro, de Chile.

Para Pablo Astardjian, vicepresidente de Alimentos y Bebidas del Hard Rock Hotel, el encuentro busca ir más allá de una degustación.

“Es una celebración de los sabores, las tradiciones y las culturas que nos unen», señaló.

Los boletos tienen un precio de 100 dólares e incluyen comida y bebidas ilimitadas, además de entretenimiento en vivo. El acceso está limitado a mayores de 21 años.

Una parte de la venta de entradas se destinará a una organización benéfica de la comunidad.

Para boletos o más información, visite TicketWeb.