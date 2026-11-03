María Valverde y Alejandro Sanz entre los protagonistas de festival de cine iberoamericano en Miami

Fotograma de la serie documental Cuando nadie me ve, inspirada en la vida de Alejandro Sanz.

Miami volverá a convertirse en escenario del cine iberoamericano con la celebración de la octava edición del Ibero-American Film Festival Miami (IAFFM, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar del 6 al 15 de noviembre en el Koubek Center, anunciaron los organizadores.

Durante 10 días, el público podrá acercarse a una selección de producciones que recorren distintas realidades culturales, sociales y artísticas de América Latina, España y Portugal.

La programación de este año reúne nombres conocidos del entretenimiento y propuestas cinematográficas que han despertado interés en el ámbito internacional. Entre sus principales atractivos figuran la actriz española María Valverde, el cantante Alejandro Sanz y una película que recupera uno de los episodios más emblemáticos de la historia del fútbol: el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, protagonizado por Diego Armando Maradona.

La cartelera también incluye estrenos, documentales musicales, comedias y relatos que abordan temas como la inclusión, la migración, la identidad y las desigualdades sociales. A ello se suma una dimensión solidaria, con funciones cuyos ingresos contribuirán a apoyar a damnificados por los terremotos en Venezuela y Colombia.

El festival comenzará con El canto de las manos, documental dirigido por Valverde, que tendrá su estreno en Florida. La producción, filmada en Barquisimeto, Venezuela, acompaña a Jennifer, Gabriel y José Gabriel, tres jóvenes músicos sordos o con discapacidad auditiva que integran el Coro de Manos Blancas de El Sistema.

La película sigue el proceso de preparación de estos artistas para participar en una puesta en escena de la ópera Fidelio, bajo la dirección musical del maestro venezolano Gustavo Dudamel.

La música tendrá presencia en la selección con Cuando nadie me ve, serie documental dirigida por Álvaro Ron y producida por Sony Music Vision, que se adentra en la vida y trayectoria de Alejandro Sanz.

La producción propone un recorrido por la historia personal del cantautor español, desde sus raíces y primeros pasos hasta su éxito internacional. Mediante material de archivo, testimonios de figuras del mundo musical y momentos íntimos, la serie busca mostrar aspectos de su vida que se han mantenido alejados del ojo público.

El fútbol también tendrá un espacio destacado con El partido (The Match), película de Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el encuentro entre Argentina e Inglaterra durante los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Aquel enfrentamiento quedó grabado en la memoria colectiva por los dos goles de Maradona, entre ellos el conocido como la Mano de Dios. Cuatro décadas después, la producción vuelve sobre aquel episodio para explorar no solo su dimensión deportiva, sino también las rivalidades, tensiones y emociones que lo rodearon.

La película llega a Miami después de su presentación en el Festival de Cannes de 2026.

Entre las novedades de esta edición destaca El último Paloseco, ópera prima del director colombiano Nicolás Pinzón, que tendrá su estreno mundial en el festival. La comedia, coproducida por México y Colombia, cuenta con los actores Ana Lucía Domínguez y Luis Ernesto Franco.

La trama gira en torno a Ed Paloseco, quien descubre que dispone de apenas seis meses para ser padre si quiere recibir una importante herencia familiar. El problema es que no puede tener hijos. Ante la posibilidad de perder la fortuna, plantea a su esposa buscar a otro hombre que pueda ser el padre del niño.

Cineastas iberoamericanos exploran nuevas realidades

La selección incluye además películas que abordan conflictos personales y sociales desde diferentes perspectivas. Una de ellas es Narciso, del realizador paraguayo Marcelo Martinessi, conocido por Las herederas. La cinta, distinguida con el Premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, se sitúa en el Paraguay de finales de los años 50 y presenta a un locutor de radio apasionado por el rock and roll, en medio de una sociedad marcada por la represión política.

También forma parte de la programación Juana, el debut como director del actor mexicano Daniel Giménez Cacho. Su protagonista es una periodista que investiga casos de corrupción y violencia contra las mujeres mientras intenta enfrentar las heridas de su propia historia.

Desde Panamá y España llegará Chichero, de Arturo Montenegro y Aaron Bromley, una producción que aborda la migración y la búsqueda de pertenencia. La lista se completa con Canelones, comedia negra argentina inspirada en hechos reales; Tres tiempos, relato sobre tres generaciones de mujeres en la Patagonia; Noches solitarias, que examina las desigualdades y la violencia social en México, y Un hombre de verdad, producción española centrada en la masculinidad y las relaciones personales.

20 cortometrajes de 12 países

La octava edición también dedica un espacio a nuevos realizadores. La competencia oficial de cortometrajes reunirá 20 producciones procedentes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

Para boletos o más información sobre la programación, visite iaffm.com