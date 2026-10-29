Festival de Cine Alemán exhibirá 18 películas en Caracas

El Festival de Cine Alemán regresa a Venezuela con su 14ª edición, que se celebrará del 4 de noviembre al 2 de diciembre. Organizada por el Goethe-Institut Venezuela, la muestra ofrecerá 18 películas entre producciones contemporáneas y clásicos del cine alemán, con funciones en Caracas y otros 10 estados del país.

La programación reunirá dramas, comedias, thrillers, documentales y películas de animación que exploran temas como las relaciones familiares, la identidad, la migración, la memoria y el medio ambiente. La selección incluye producciones recientes que han participado en festivales internacionales, así como una retrospectiva de cinco títulos de distintas épocas.

En Caracas, las funciones se realizarán en Trasnocho Cultural, ubicado en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes; Cinepic, en el Sambil La Candelaria; la Cinemateca Nacional, en el Museo de Bellas Artes; y Cines Unidos, en el Centro Comercial Líder.

El festival también llegará a Mérida, San Cristóbal, Guayana, San Carlos, La Asunción, Juan Griego, Maracaibo, Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz, Barquisimeto y Tucupita, mediante salas de cine y espacios culturales aliados.

Historias del cine contemporáneo

Entre las producciones recientes destaca 22 Largos, nominada en varias categorías de los Premios del Cine Alemán de 2026, incluidas Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. La cinta aborda el paso de la infancia a la adultez y las dificultades que acompañan la búsqueda de independencia.

También se proyectará Ahhh, este vacío, este terrible vacío, adaptación de la novela autobiográfica de Joachim Meyerhoff. La película, reconocida en los Premios del Cine Alemán de 2026, combina comedia y drama para explorar los vínculos familiares y las experiencias que marcan la vida.

Otra de las propuestas es Hysteria, escrita y dirigida por Mehmet Akif Büyükatalay, un thriller que aborda los límites de la libertad artística y los dilemas éticos de la creación cinematográfica.

La programación incluye además En principio, familia, documental sobre las casas de acogida terapéutica para niños en Alemania, e Ingeborg Bachmann: Viaje al desierto, dirigida por Margarethe von Trotta, que retrata a la escritora austriaca Ingeborg Bachmann, una de las figuras de la literatura europea del siglo XX.

En Nostalgia en Sangerhausen, las historias de tres mujeres se entrecruzan alrededor de la amistad en una localidad alemana, mientras que Estrellas rojas propone una mirada a la sociedad alemana a través de distintas generaciones.

La migración también estará presente en La travesía, una película de animación para adultos realizada mediante la técnica de pintura sobre vidrio, y en ¿En qué idioma sueñas?, una coproducción franco-alemana que sigue el encuentro entre dos amigas, una francesa y otra alemana.

Por su parte, El amigo silencioso, galardonada en el Festival de Venecia, plantea una exploración de la vida de los árboles a través de historias humanas.

Películas para toda la familia

El festival también incorporará producciones dirigidas al público infantil y familiar.

Que todo sea como nunca fue aborda la adolescencia y las dinámicas familiares desde el humor, mientras que El niño de circo es un documental centrado en las tradiciones y experiencias de una familia dedicada al espectáculo circense.

Para los más pequeños se presentará Checker Tobi y el viaje a los ríos voladores, una aventura vinculada con el medio ambiente que se exhibirá doblada al español.

Cinco clásicos del cine alemán

La retrospectiva de esta edición incluirá cinco películas que permiten recorrer distintas etapas de la cinematografía alemana, desde la sátira política hasta las historias sobre identidad, migración y relaciones familiares.

Una de las más conocidas es Lola corre, dirigida por Tom Tykwer. Estrenada en 1998, la película se distingue por su ritmo acelerado y una estructura narrativa que explora cómo pequeñas decisiones pueden cambiar el curso de los acontecimientos.

También estará Lola y Bilidikid, considerada una de las obras pioneras del cine queer alemán, que aborda los conflictos relacionados con la identidad, la migración y los vínculos familiares.

La selección incluye Más allá del silencio, nominada al Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 1997, que explora las dificultades de comunicación y las relaciones dentro de una familia.

Otro de los títulos es Ferdinando el radical (1976), reconocida con el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) en el Festival de Cannes. La película presenta una sátira sobre el poder y el autoritarismo en la vida cotidiana.

Completa la retrospectiva El legado de Pandora, documental de Trude Pabst que se aproxima a la vida de una pareja influyente del siglo XX a través de materiales vinculados con el patrimonio cinematográfico del expresionismo alemán.

Dónde consultar la programación

Las funciones del Festival de Cine Alemán se desarrollarán entre el 4 de noviembre y el 2 de diciembre, de acuerdo con los horarios establecidos por cada sala y espacio cultural participante.

El Goethe-Institut Venezuela publicará los detalles de las proyecciones, las sinopsis de las películas y la información sobre los horarios y entradas a través de su cuenta de Instagram @goetheccs, su página web oficial y los canales de comunicación de los cines y organizaciones aliadas.