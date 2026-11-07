sábado 7  de  noviembre 2026
CINE

La actriz Cecilia Roth pide que no desmantelen el Festival de Cine de Mar del Plata

"Esto es parte de nuestra cultura. El cine es identidad", agregó la actriz argentina, que también destacó la importancia de preservar la producción nacional

La actriz argentina Cecilia Roth se dirige a los medios en los Premios Platino 2024, que en ese ocasión le otorgaron el Platino de Honor.&nbsp;

La actriz argentina Cecilia Roth se dirige a los medios en los Premios Platino 2024, que en ese ocasión le otorgaron el Platino de Honor. 

AFP

BUENOS AIRES.- La actriz argentina Cecilia Roth pidió que no desmantelen el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y reclamó más presupuesto para sostener su categoría internacional y convocar a producciones nacionales y extranjeras, en la apertura de la 41ª edición del certamen.

"Hay que apoyar al Festival, que no lo desmantelen, que no pierda su categoría", afirmó Roth durante una rueda de prensa, según recogió el medio local 0223.

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El reclamo se produce en un contexto de preocupación por la continuidad de la categoría Clase A que otorga la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) y que distingue al encuentro marplatense como el único de Latinoamérica con ese reconocimiento.

La protagonista de 'Todo sobre mi madre' advirtió que la pérdida de esa distinción tendría consecuencias para la proyección internacional de Argentina y recordó que el festival se celebra desde la década de 1950.

"Si este festival pierde la categoría, pasamos a ser desconocidos en el mundo de nuevo, como durante la dictadura", sostuvo la actriz, quien reclamó que haya presupuesto para invitar a producciones extranjeras y argentinas.

"Esto es cultura, es parte de nuestra cultura. El cine es identidad", agregó Roth, que también destacó la importancia de acercar al público las cinematografías de otros países y preservar la producción nacional.

Durante la presentación de esta edición, en junio, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, advirtió que la organización debe cumplir los estándares exigidos por la FIAPF para conservar la categoría y señaló que necesita convocar a una gran cantidad de público.

"Si no cumplimos los estándares que nos pide la FIAPF, nos quitan la categoría. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias", afirmó Pirovano entonces.

La advertencia de Pirovano generó críticas entre representantes de la industria, quienes consideran que la situación actual del festival responde a una mala gestión del INCAA y al desfinanciamiento del organismo por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

"De nada sirve armar un festival con las películas ganadoras de premios en otros festivales, la forma más plana, torpe y falta de criterio para programar", expresó en una editorial el exdirector artístico del festival, Pablo Conde, al resaltar la baja asistencia tanto del público como de los realizadores durante las ediciones de 2024 y 2025.

La 41ª edición comenzó este jueves en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium y se extenderá hasta el 15 de noviembre, con una programación de más de 180 películas de 55 países y la región nórdica como invitada de honor.

Según datos difundidos por la organización, antes de la apertura se habían vendido 30.000 entradas, la misma cantidad que se comercializó durante toda la edición de 2025.

FUENTE: Con información de EFE

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