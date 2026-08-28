Polonia lanza una campaña mundial para atraer a más visitantes

La Organización Polaca de Turismo ha lanzado una importante campaña internacional de promoción bajo el lema “ Polonia. Más de lo que esperabas ”, con el objetivo de atraer a un mayor número de visitantes de todo el mundo.

La campaña presenta a Polonia como un destino moderno, seguro y culturalmente diverso, destacando sus ciudades históricas, patrimonio cultural, paisajes naturales y carácter contemporáneo.

Los materiales promocionales cuentan con destacadas figuras polacas y vinculadas con Polonia, entre ellas la estrella del fútbol Robert Lewandowski, el cineasta de Hollywood Jesse Eisenberg, quien posee la ciudadanía polaca, y la supermodelo Anja Rubik. La campaña también incluye a Lech Wasa, expresidente de Polonia y reconocido internacionalmente como líder de los movimientos anticomunista y sindical del país.

Una serie de breves videos cinematográficos presenta importantes centros culturales, entre ellos Varsovia, Cracovia y Gdansk, acompañados de música arreglada por el compositor y productor polaco Jimek.

Otros destinos destacados por la campaña incluyen Wroclaw, Poznan y Lodz, cada uno de los cuales ofrece su propia combinación de historia, arquitectura, cultura y vida contemporánea.

La campaña se basa, en parte, en estudios de mercado que indican que los viajeros internacionales tienden a valorar su experiencia en Polonia significativamente más después de visitarla que lo que esperaban antes de su viaje.

Aunque en ocasiones se describe como un destino europeo poco valorado, Polonia figura entre los 20 principales países del mundo en llegadas de turistas internacionales, lo que refleja su creciente atractivo para los viajeros extranjeros.

Para quienes deseen conocer más sobre el país, el sitio web de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia ofrece información en varios idiomas sobre un destino donde convergen la historia, la cultura y la naturaleza.

También puede descargar una amplia selección de folletos en formato PDF sobre destinos y experiencias en todo el país, incluyendo ciudades, cultura y arte, naturaleza, castillos y palacios, centros de salud y spas, así como las tradiciones culinarias de Polonia.

Desde sus históricos centros urbanos y monumentos centenarios hasta sus bosques, lagos y distintiva gastronomía, Polonia ofrece a los viajeros mucho más de lo que inicialmente podrían esperar.

Cómo llegar a Polonia

Varias aerolíneas conectan importantes áreas metropolitanas de Estados Unidos con Varsovia, entre ellas LOT Polish Airlines, que ofrece vuelos desde Chicago, Los Ángeles, Miami, Newark y Nueva York.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias de hasta 90 días. Sin embargo, si viaja con un pasaporte de otro país, se recomienda ponerse en contacto con la oficina consular polaca correspondiente para obtener información sobre los requisitos de entrada.

Cómo desplazarse

Polonia cuenta con un sistema de transporte público muy desarrollado, que incluye trenes, autobuses y tranvías, lo que facilita los desplazamientos entre ciudades y regiones.

Idioma

El polaco es el idioma oficial, pero el inglés se habla y se entiende ampliamente en muchas ciudades y destinos turísticos.

Dónde alojarse

Este país europeo ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento para todos los presupuestos, desde hoteles de cinco estrellas en varias ciudades hasta hoteles boutique, hostales y apartamentos.

Cabe destacar que Polonia es uno de los países más asequibles de Europa. Es posible encontrar opciones económicas para alimentación, alojamiento, transporte y actividades.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, el zoty continúa siendo la moneda oficial y de curso legal del país. Se divide en 100 groszy (gr), de manera similar a los centavos de dólar, y su nombre se pronuncia aproximadamente “zuóti”.

El uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito suele ser la opción más conveniente, aunque debe consultar con su banco las posibles comisiones por transacciones en el extranjero y por conversión de moneda.