Caracas rinde tributo a Juan Gabriel en décimo aniversario de su fallecimiento

MIAMI.- Caracas rinde homenaje musical a una de las figuras más trascendentales de la música hispanoamericana. El próximo 28 de agosto, a las 7:00 pm, el Centro Cultural Chacao se convertirá en el epicentro del amor eterno del público y el júbilo ranchero con un espectáculo concebido para exaltar la vigencia del legado musical de Juan Gabriel, a diez años de su partida física.

De la mano de Ricardo de Castro, intérprete reconocido en toda Iberoamérica por este show, se recreará en escena un espectáculo del inolvidable “Divo de Juárez”.

El cantante de origen colombiano se vestirá de mariachi para entonar un repertorio con los temas más famosos del cantante y compositor nacido en Parácuaro, Michoacán, acompañado de su orquesta y banda en vivo.

Celebración de un ícono

El astro de la canción falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, conmoviendo a millones de seguidores en todo el mundo que, desde entonces, han hecho sonar muchos de los casi 2 mil temas que el artista compuso e interpretó a lo largo de su carrera, marcando la historia musical de su tierra natal y de todo el continente con ventas que, de acuerdo a la Academia Latina de la Grabación, superan los 100 millones de discos.

La elección de Caracas para esta fecha conmemorativa responde a la entrañable e histórica conexión que siempre unió a Juan Gabriel y a De Castro con el público caraqueño, ciudad en la que el intérprete colombiano conoció al compositor mexicano y en la que recibió la venia para sus interpretaciones y homenajes, siendo el único intérprete autorizado por el propio Juan Gabriel para representarlo.