Cracovia, encantadora ciudad para visitar y admirar

Polonia se despliega como un viaje a través del tiempo, sus ciudades y paisajes, y Cracovia encanta con su patrimonio y sus valores arquitectónicos que sirven como puerta de entrada a la vasta naturaleza.

Aunque Cracovia es el destino turístico más popular de Polonia y quizá no necesite más atención, sigue siendo un lugar encantador para visitar y admirar. ¿Cómo podríamos perdernos esta ciudad si visitamos Polonia?

Conocida como la Capital Real, fue el centro oficial del país hasta 1596 y aún continúa siendo uno de los principales centros académicos, culturales y artísticos de Polonia. Su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, uno de los primeros sitios del mundo en obtener esta distinción.

A diferencia de otras ciudades polacas, Cracovia no sufrió destrucción directa de su núcleo histórico durante la Segunda Guerra Mundial.

Su legado cultural a través de las épocas gótica, renacentista y barroca permanece, lo que ofrece una significativa mezcla de edificaciones, incluyendo la plaza medieval más grande de Europa.

La ciudad también alberga varias importantes instituciones, como la Universidad Jagellónica, una de las universidades más antiguas del mundo; el Museo Nacional, la Ópera de Cracovia, el Teatro Juliusz Sowacki, el Teatro Nacional Stary y la Biblioteca Jagellónica.

Antigua Cracovia

El centro histórico se encuentra a pocos pasos de la estación principal de trenes. Rodeado por el Parque Planty, donde antiguamente se encontraba la muralla de la ciudad, este hermoso cinturón verde cuenta con jardines, estatuas, fuentes y senderos peatonales.

Muchos de estos caminos conducen a la Plaza del Mercado, un histórico espacio de 40,000 metros cuadrados diseñado en 1257, donde se puede tener la sensación de retroceder en el tiempo e imaginar señores y señoras de abolengo y mercaderes de antaño caminando por la inmensa explanada.

Llena de restaurantes y terrazas que conforman el vibrante corazón del casco antiguo, con monumentos icónicos como la Basílica de Santa María y el Sukiennice (Salón de los Paños), puede pasar horas explorándola.

“La vida aquí es como vivir en un museo al aire libre, donde todo huele a historia y arte”, comentó el camarero Jan mientras servía un trago de ubrówka, un popular vodka polaco infusionado con hierba aromática.

La Basílica de Santa María es el monumento más icónico, centro de la vida religiosa de Cracovia durante más de 700 años. Decorada con cautivadores matices en azul y dorado y numerosas tallas intrincadas, Santa María es un festín visual.

Desde la torre más alta de la basílica, cada hora se toca el famoso toque de clarín – Hejna mariacki – en recuerdo del mítico trompetista que fue alcanzado por una flecha mientras advertía a la ciudad de los invasores mongoles en 1241.

El Sukiennice se encuentra en el centro de la Plaza del Mercado, un importante centro de comercio que antiguamente acogió a mercaderes de medio mundo y hoy acoge alberga una galería de comerciantes donde se pueden encontrar souvenirs y productos locales interesantes. La planta superior cuenta con el Museo Sukiennice, que muestra una exposición permanente de pintura y escultura polaca del siglo XIX.

No deje la Plaza del Mercado sin visitar la tienda de chocolates Wawel, famosa por su calidad: barras de chocolate, gelatinas cubiertas de chocolate o cremoso chocolate caliente.

En la calle Floriaska encuentra un museo de cera, un cine con películas polacas clásicas y una galería de arte atrevido, así como vendedores callejeros de pretzels que debe probar.

Camine por la calle Grodzka y visite la iglesia barroca de San Pedro y San Pablo, donde destacan las impresionantes estatuas de los 12 apóstoles.

Consulte el calendario de actividades: esta iglesia ofrece conciertos diarios de música clásica a las 8 PM, con la Orquesta de Cámara de Cracovia, interpretando programas como Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y piezas de Bach, Chopin y Mozart.

A un par de calles encontrará el histórico Castillo Real y la Catedral de Wawel. La entrada al recinto es gratuita, pero la Catedral de Wawel es donde los monarcas polacos fueron coronados durante cinco siglos (1038-1596).

El castillo es un símbolo del Estado independiente de Polonia y alberga hoy una valiosa colección de tapices flamencos del siglo XVI, considerada una de las más grandes del mundo.

Justo detrás del castillo está el río Vístula. Si dispone de tiempo, haga un paseo en barco para disfrutar del paisaje y apreciar la ciudad desde una perspectiva distinta.

Gastronomía

La cocina polaca se basa en ingredientes sustanciosos. Los platos son sabrosos y aromáticos, y Cracovia está llena de lugares donde se puede degustar la cocina tradicional.

Un plato sencillo pero lleno de sabor son los rollos de repollo joven rellenos de sémola y cordero sobre setas ostras, que se pueden probar en el restaurante Redolfi, en la Plaza del Mercado.

En el restaurante Hawelka puede degustar el famoso queso oscypek, de leche de oveja, de los Montes Tatra, servido a la parrilla con mermelada.

A pocos pasos de la Basílica de Santa María, en la calle Mikoajska, el restaurante Czerwone Korale es famoso por los pierogi ruski y la sopa agria.

También en la calle Mikoajska se encuentra el Bull Pub, un encantador bar y restaurante donde se puede tomar cerveza fría, vodka o comida internacional sabrosa.

Cerca del Castillo y la Catedral de Wawel, el restaurante Pod Nosem, recomendado por la Guía Michelin, ofrece comidas polacas tradicionales en un ambiente medieval distintivo.

Considere visitar el barrio judío de Cracovia, Kazimierz, con calles empedradas, vibrantes cafeterías y mercados. Pase por la Plaza Nowy y entre al viejo bar y restaurante Alchemia, y tendrá la sensación de viajar al pasado.

Los alrededores

Al sur de Cracovia, Zakopane es un lugar imprescindible. Ubicada al pie de los Montes Tatra, esta impresionante ciudad ofrece experiencias únicas, con pistas nevadas en invierno y vistas espectaculares desde senderos verdes en verano.

Viaje temprano en la mañana a Zakopane, ya sea en tren, autobús por cuenta propia o mediante tour, para visitar el Museo Tatra y pasear por la calle Krupówki.

Almuerce algo rápido, quizá un zapiekanka (bocadillo abierto y tostado) o pruebe el queso oscypek de un vendedor callejero.

Puede relajarse en Chocholów, el mayor complejo termal de Polonia, o visitar Jaszczurówka, una hermosa capilla de madera conocida por el estilo único de Zakopane en madera y piedra.

Si disfruta de la naturaleza, tome el teleférico hasta Kasprowy Wierch para vistas espectaculares y senderismo, o visite el Parque Nacional de los Tatra para explorar sus rutas montañosas.

Cómo llegar

LOT Polish Airlines ofrece vuelos directos desde Chicago, Los Ángeles, Miami, Newark y Nueva York a Varsovia, donde puede conectar a Cracovia por aire o tierra.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias de hasta 90 días, pero si viaja con otro pasaporte, contacte la oficina consular polaca local.

Transporte interno

Polonia cuenta con un sistema de transporte público moderno y eficiente, incluyendo aviones, trenes, autobuses y tranvías, lo que facilita viajar entre ciudades y regiones.

Idioma

El polaco es el idioma oficial, pero el inglés se habla ampliamente en muchas ciudades y destinos turísticos.

La gente en Polonia es amable y acogedora, aunque puede mostrarse reservada con desconocidos. En lugar de dirigirse a ellos directamente en inglés, intente primero saludar en polaco: Dzie dobry (Buenos días).

Alojamiento

Cracovia ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Puede hospedarse en el casco antiguo o, si desea ahorrar, elija un hotel cercano.

Polonia es uno de los países más asequibles de Europa, con opciones económicas para comida, hospedaje, transporte y actividades, permitiendo disfrutar el país sin gastar demasiado. Consulte el portal poland.travel en internet para más información.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, el zloty sigue siendo la moneda oficial. Ahora es el momento ideal para visitar, ya que los precios siguen siendo relativamente bajos.

Siga estos consejos para ahorrar: NO CAMBIE DINERO. La mayoría de los viajeros cambia dólares, ignorando las comisiones excesivas que cobran.

Es mejor depositar el dinero en su cuenta bancaria y usar su tarjeta ATM al llegar. El banco cobra tres o cuatro dólares, pero se ahorra la comisión de cambio y obtiene la mejor tasa internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.