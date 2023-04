¿Por qué DiCaprio testifica en juicio de rapero de Fugees?

La acusación de Pras

Michel fue miembro fundador del influyente grupo de hip hop de la década de 1990, The Fugees, junto con Lauryn Hill y Wyclef Jean, quienes tuvieron grandes éxitos con Ready or Not y Killing Me Softly With His Song. Los fiscales alegan que Michel conspiró con el empresario malasio Low Taek Jho para canalizar dinero de 1MDB (1Malaysia Development Berhad), un fondo estatal de Malasia establecido en 2009 para promover el desarrollo, hacia la campaña de reelección de Barack Obama en 2012 a través de donantes presta nombres. El juicio de Michel, un neoyorquino de 50 años que afirma su inocencia, comenzó el jueves, 30 de marzo.