Premios DGA reconoce a "Everything Everywhere All At Once"

La actriz estadounidense Stephanie Hsu posa con los cineastas estadounidenses Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ganadores de un medallón de los premios DGA por "Everything Everywhere All at Once" en la sala de prensa durante la 75.ª entrega de los premios Directors Guild of America en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, 18 de febrero de 2023.





AFP/Valeria Macon