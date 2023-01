Dónde ver las películas nominadas a los Premios Óscar

La entrega de los Óscar a tendrá lugar el 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

All Quiet on the Western Front

Dirigida porEdward Berger, la película refleja el dolor y los problemas que atravesaron los hombres que pelearon en la Primera Guerra. El filme es una producción de Alemania y Estados Unidos, y está basado en el libro de Erich Maria Remarque que lleva el mismo nombre. Está disponible en Netflix.

Avatar: The Way of Water

Dirigida por James Cameron, la secuela de Avatar está basada en cómo Jake Sully y Ney'tiri deben huir de su hogar y explorar con sus hijos nuevos espacios en Pandora, cuando una nueva amenaza se presenta. La película fue estrenada en cines y lidera la taquilla estadounidense.

The Banshees of Inisherin

Dirigida por Martin McDonagh, la película cuenta la historia de Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), amigos de toda la vida. Sin embargo, repentinamente Colm pone fin a la amistad, lo que motiva a Pádraic a tratar de reparar la relación. Estará disponible en cines desde el 2 de febrero.

Elvis

Dirigida por Baz Luhrmann, la película aborda la compleja dinámica Elvis Presley y su relación con el mánager el coronel Tom Parker, la cual abarca más de 20 años desde el ascenso a la fama de El Rey del rock ‘n roll. La cinta está disponible en HBO Max.

Everything Everywhere All at Once

Dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, es una comedia de ficción sobre una madre agotada y estresada que debe lidiar con un terrible esposo, una hija malcriada y un padre anticuado. Sin embargo, la historia se vuelve más confusa cuando la mujer descubre que se encuentra atrapada en un multiverso que está siendo amenazado y solo ella puede salvarlo. La cinta protagonizada por Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Jonathan Ke Quan, está disponible en Prime Video y Apple Tv+.

The Fabelmans

Dirigida por Steven Spielberg, es un drama semibiográfico que narra el deseo de un joven de convertirse en director de cine. Está basada en la vida de Spielberg, y protagonizada por Gabriel LaBelle. La historia está dedicada a la memoria de sus padres. Está disponible en cines.

Tár

Dirigida por Todd Field, Cuenta la historia de una importante directora y compositora que desarrolla una sinfonía que podría convertirse en una obra de arte. Sin embargo, su vida personal se vuelve su mayor obstáculo en el proceso, mientras debe lidiar con el resto de los músicos de la orquesta. Está disponible en cines.

Top Gun: Maverick

La secuela, dirigida por Joseph Kosinski, cuenta como Maverick regresa para entrenar a un nuevo grupo de aviadores entre los que figura el hijo de su gran amigo Goose (Andrew Edwards). En 2022 estuvo liderando la taquilla, y actualmente está disponible en el catálogo de Paramount+ y Star+.

Triangle of Sadness

Dirigida por Ruben Östlund, la cinta se enfoca en Carl y Yaya, una importante pareja de influencers que es invitada a un crucero de lujo. Sin embargo, el capitán se niega a saludarlos y a compartir con la tripulación. La situación da un giro inesperado cuando una tormenta brutal azota la embarcación. Aún no está disponible en cines ni en catálogos de streaming.

Women Talking

Dirigida por Sarah Polley, el largometraje cuenta el drama, en torno a la religión y sus abusos, de un grupo de mujeres en una colonia aislada en medio de Bolivia. Las mujeres luchan por reconciliarse con su fe luego de que fueron agredidas sexualmente por los hombres de la comunidad. La cinta está inspirada en una novela de Miriam Toews. Llega a las salas de cine en marzo.

FUENTE: REDACCIÓN