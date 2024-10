Álbumes icónicos de Celia Cruz llegan a las plataformas en su aniversario

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celia Cruz (@celiacruz)

"¡Hoy celebramos el cumpleaños de la eterna Reina de la Salsa, Celia Cruz! En su honor, nos emociona anunciar que, por primera vez, los icónicos álbumes Combinación Perfecta, Azúcar Negra, Mi Vida Es Cantar, Duets y Carnaval De Éxitos estarán disponibles en todas las plataformas digitales", inicia el comunicado compartido en las redes sociales oficiales de la Guarachera de Cuba.

"Únete a la celebración escuchando estas obras maestras que marcaron la historia de la música y el legado de Celia. ¡Azúcar!", agrega.

Tributos y homenajes

La destacada trayectoria de Celia Cruz la llevó a ser considerada en la actualidad una de las artistas más prominentes de la historia musical de Cuba y Latinoamérica.

Por ello, constantemente su figura continúa siendo merecedora de reconocimientos y tributos como el sello que recibió por parte del Servicio Postal de los Estados Unidos como parte de la serie Latin Music Legends Forever, o la moneda de 25 centavos en la que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos inmortalizó su imagen como parte del American Women Quarters Program (AWQP).

Asimismo, empresas como Mattel ha rendido homenaje a la Guarachera con una Barbie a su imagen y semejanza, y la cual destaca en su línea Mujeres Inspiradoras.

Sin dejar a un lado como artistas consolidados y emergentes se han sentido inspirados por la artista y han rendido tributo en sus proyectos.

Celebración del centenario

La voz de Celia no se apaga. Continúa resonando en el corazón de sus seres queridos, seguidores y amantes de la salsa, y en cada iniciativa que promueve la divulgación de su música.

Y a un año de la conmemoración de su centenario, Celia Cruz Estate y Loud And Live Studios presentaron un disco conmemorativo llamado Celia en vivo: 100 Años de Azúcar.

Se trata de un álbum en formato vinilo y digital que busca celebrar la vida y obra de la cubana.

"El año pasado vino a verme Albertico Rodríguez, un famoso DJ, pionero de la radio en Miami en el que Celia confiaba mucho. De hecho, él era quien la presentaba con frecuencia en sus conciertos en Miami. Albertico me visitó, me presentó estas grabaciones inéditas, y me dijo: ‘Omer, qué podemos hacer con esto’. Y apenas escuché los cassettes me di cuenta de que teníamos un disco, aunque no fue grabado intencionalmente para eso”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Omer Pardillo-Cid.

Este es solo una parte de las muchas actividades que la Fundación Celia Cruz prepara para enaltecer el legado de la artista. Las mismas iniciaron este mes y concluirán en octubre de 2025.