Premios Emmy 2025: Conoce a los grandes ganadores de la noche

Stephen Colbert acepta el premio a la mejor serie de entrevistas por "The Late Show with Stephen Colbert" de manos del actor estadounidense Bryan Cranston (derecha) durante la 77.ª edición de los Premios Emmy

MIAMI.- ‎La noche más importante de la televisión se llevó a cabo este domingo en Los Ángeles con la 77ª edición de los Premios Emmy 2025, celebrados en el emblemático Peacock Theater. La gala, transmitida por CBS y diversas plataformas digitales, reunió a las grandes estrellas de la pantalla chica para reconocer lo mejor de la industria durante el último año.

La competencia estaba marcada por producciones de alto impacto: Severance encabeza la lista con 27 nominaciones, mientras que The Penguin, The Studio y The White Lotus se ubicaban como fuertes contendientes en categorías como mejor serie dramática, comedia y miniserie.

El humorista Nate Bargatze asumió el rol de anfitrión de una ceremonia que prometía grandes momentos, desde la glamurosa alfombra roja hasta los esperados discursos de los ganadores.

Tras un inicio cómico que repasó la parrilla televisiva, la primera sorpresa de la noche llegó con The Studio gracias a Seth Rogen, protagonista y coescritor, quien se llevó el premio a mejor actor de comedia, marcando un arranque prometedor para la producción.

Lista de ganadores

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de ganadores en la 77ª edición de los Premios Emmy 2025.

‎Mejor serie dramática

‎"Andor", Disney+

‎"El diplomático", Netflix

‎"El último de nosotros", HBO|Max

‎"Paraíso", Hulu

‎"El Pitt", HBO|Max

‎"Severance", Apple TV+ -GANADOR

‎"Caballos lentos", Apple TV+

‎"El loto blanco", HBO|Max

‎Mejor comedia

‎"Primaria Abbott", ABC

‎"El oso", FX en Hulu

‎"Hacks", HBO|Max

‎"Nadie quiere esto", Netflix

‎"Solo asesinatos en el edificio", Hulu

‎"Encogiéndose", Apple TV+

‎"El estudio", Apple TV+ - GANADOR

‎"Lo que hacemos en las sombras", FX en Hulu

‎Mejor miniserie

‎"Adolescencia", Netflix - GANADOR

‎"Black Mirror", Netflix

‎"Morir por sexo", FX en Hulu

‎"Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", Netflix

‎"El Pingüino", HBO|Max

‎Mejor actor dramático

‎Sterling K. Brown, "Paraíso"

‎Gary Oldman, "Caballos lentos"

‎Pedro Pascal, "El último de nosotros" - GANADOR

‎Adam Scott, "Severance"

‎Noah Wyle, "El Pitt"

Mejor actriz dramática

‎Kathy Bates, "Matlock"

‎Sharon Horgan, "Malas hermanas"

‎Britt Lower, "Severance" - GANADORA

‎Bella Ramsey, "El último de nosotros"

‎Keri Russell, "La diplomática"

‎Mejor actor de comedia

‎Adam Brody, "Nadie quiere esto"

‎Seth Rogen, "El estudio" - GANADOR

‎Jason Segel, "Encogiéndose"

‎Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"

‎Jeremy Allen White, "El oso"

‎Mejor actriz de comedia

‎Uzo Aduba, "La Residencia"

‎Kristen Bell, "Nadie quiere esto"

‎Quinta Brunson, "Primaria Abbott"

‎Ayo Edebiri, "El oso"

‎Jean Smart, "Hacks" - GANADORA

Mejor actor de miniserie o película para televisión

‎Colin Farrell, "El Pingüino" - GANADOR

‎Stephen Graham, "Adolescencia"

‎Jake Gyllenhaal, "Presunto inocente"

‎Brian Tyree Henry, "Ladrón de drogas"

‎Cooper Koch, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"

‎Mejor actriz de miniserie o película para televisión

‎Cate Blanchett, "Descargo de responsabilidad"

‎Meghann Fahy, "Sirenas"

‎Rashida Jones, "Black Mirror"

‎Cristin Milioti, "El Pingüino" - GANADORA

‎Michelle Williams, "Morir por sexo"

‎Mejor actor de reparto de serie dramática

‎Zach Cherry, "Severance"

‎Walton Gogginns, "El loto blanco"

‎Jason Isaacs, "El loto blanco"

‎Jamers Marsden, "Paraíso"

‎Sam Rockwell, "El loto blanco"

‎Tramell Tillman, "Severance" - GANADOR

‎John Turturro, "Severance"

Mejor actriz de reparto de serie dramática

‎Patricia Arquette, "Severance"

‎Carrie Coon, "El loto blanco"

‎Katherine LaNasa, "El Pitt" - GANADORA

‎Julianne Nicholson, "Paraíso"

‎Parker Posey, "El loto blanco"

‎Natasha Rothwell, "El loto blanco"

‎Aimee Lou Wood, "El loto blanco"

Mejor actor de reparto de comedia

‎Ike Barinholtz, "El estudio"

‎Colman Doming, "Las cuatro estaciones"

‎Harrison Ford, "Encogimiento"

‎Jeff Hiller, "Alguien en algún lugar" - GANADOR

‎Ebon Moss-Bachrach, "El oso"

‎Michael Urie, "Encogiéndose"

‎Bowen Yang, "Saturday Night Live"

‎Mejor actriz de reparto de comedia

‎Liza Colón Zayas, "El oso"

‎Hannah Einbinder, "Hacks" - GANADORA

‎Kathryn Hahn, "El estudio"

‎Janelle James, "Primaria Abbott"

‎Cahterine O'Hara, "El estudio"

‎Sheryl Lee Ralph, "Primaria Abbott"

‎Jessica Williams, "Encogiéndose"

‎Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión

‎Javier Bardem, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"

‎Bill Camp, "Presunto inocente"

‎Owen Cooper, "Adolescencia" - GANADOR

‎Rob Delaney, "Morir por sexo"

‎Peter Sarsgaard, "Presunto inocente"

‎Ashley Walters, "Adolescencia"

‎Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión

‎Erin Doherty, "Adolescencia" - GANADORA

‎Ruth Negga, "Presunta inocente"

‎Deirdre O'Connell, "El Pingüino"

‎Chloe Sevigny, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"

‎Jenny Slate, "Morir por sexo"

‎Christine Tremarco, "Adolescencia"

Mejor telefilm

Paradise - GANADOR

Bridget Jones: Loca por él

The Last of Us: Episodio 9

El último deseo

El regreso de la princesa

Mejor dirección en serie dramática

Adam Randall, Slow Horses - GANADOR

Severance

Andor

The White Lotus

The Pitt

Mejor dirección en serie de comedia

Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio - GANADORES

Hacks

Abbott Elementary

Lo que hacemos en las sombras

The Bear

Mejor dirección en miniserie o telefilm

Philip Barantini, Adolescencia - GANADOR

El pingüino

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Dying for Sex

Black Mirror

Mejor guion en serie dramática

Dan Gilroy, Andor - GANADOR

Severance

The White Lotus

The Pitt

Slow Horses

Mejor guion en serie de comedia

Seth Rogen y equipo, The Studio - GANADORES

Hacks

Abbott Elementary

Lo que hacemos en las sombras

The Bear

Mejor guion en miniserie o telefilm

Jack Thorne y Stephen Graham, Adolescencia -GANADORES

El pingüino

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Dying for Sex

Black Mirror

Mejor serie de variedad (escrita)

Last Week Tonight with John Oliver - GANADOR

Saturday Night Live

The Daily Show

The Late Show with Stephen Colbert

The Daily Show with Trevor Noah

Mejor especial de variedad (en vivo)

SNL50: The Anniversary Special - GANADOR

The Oscars

The Grammys

The Tony Awards

The Met Gala

Mejor programa de competencia en realidad

The Traitors - GANADOR

RuPaul’s Drag Race

The Challenge

Survivor

The Amazing Race