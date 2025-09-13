"Severance" y "The Pitt" lideran la carrera por los Premios Emmy

Una estatua del Emmy antes de la 74ª edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, el 12 de septiembre de 2022.

LOS ÁNGELES .- Los Premios Emmy , los llamados Óscar de la televisión , se celebran este domingo, y los especialistas pronostican una dura competencia en la categoría dramática.

Severance, el éxito de ciencia ficción de Apple TV+, y The Pitt, la serie médica de HBO, están cabeza a cabeza en la disputa por la más prestigiosa estatuilla de la noche, mientras se espera que The Studio y Adolescencia arrasen en las otras categorías.

A continuación cuatro cosas a las que prestar atención en la ceremonia, que comienza a las 17H00 del domingo en Los Ángeles (00H00 GMT del lunes).

Miradas puestas en el drama

Severance, el thriller psicológico del productor ejecutivo Ben Stiller, ambientado en las futuristas oficinas de una sombría corporación, lidera las nominaciones con un total de 27.

La premisa de la serie es que los empleados innies de Lumon Industries, que sólo existen dentro de las instalaciones de la empresa, dejan sus vidas externas, en sus outies afuera, gracias a un procedimiento distópico que divide el cerebro.

Protagonizada por Adam Scott, la aclamada primera temporada de la serie en 2022 fue vencida por Succession, pero este año, con su segunda entrega se perfila como candidata principal.

The Pitt, un drama hospitalario que fue originalmente concebido como una serie derivada de ER y emula mucho de ella, también está en boca de los especialistas.

Sus 15 episodios transcurren de forma consecutiva bajo la misma insoportable y estresante guardia en un hospital de Pittsburgh.

Abordando desde abortos hasta tiroteos, se ha convertido en un éxito.

Noah Wyle, veterano de ER, es visto como favorito para disputar el premio a mejor actor dramático junto a Scott gracias a su interpretación de un atormentado jefe de la sala de emergencias.

Gracias, Sal

En contraste, The Studio, protagonizada por su cocreador Seth Rogen en la piel del productor ejecutivo Matt Remick, parece inclinada a arrasar como mejor serie de comedia.

Acaparó 23 nominaciones, récord para una serie de comedia en un único año, y ya se obtuvo nueve premios en la ceremonia previa del fin de semana dedicada a las categorías más técnicas de los Emmy.

En una ciudad apasionada por sí misma, The Studio consigue ser una carta de amor para Hollywood y una sátira sobre las inseguridades, hipocresías y fallos morales de la industria.

Uno de los episodios más queridos de The Studio transcurre durante una ceremonia de premios, con un chiste recurrente en el que casi cada ganador le agradece a Sal Saperstein, el subordinado de Remick, en vez de a él. Se espera que el acto del domingo esté lleno de referencias a esta broma.

Espíritu de época

El premio a la mejor miniserie debe ir al drama británico de Netflix que sacudió a las audiencias globales.

Al igual que Bebé reno, Adolescencia se convirtió este año en un tópico de discusión casi obligatorio por su oportuno análisis del impacto de la masculinidad tóxica en los jóvenes.

La exitosa serie trata de un joven de 13 años que es arrestado bajo sospecha de haber asesinado a una compañera de colegio con un cuchillo.

Cada uno de sus cuatro episodios fueron filmados en una única toma.

Adolescencia acumuló 140 millones de reproducciones en sus primeros tres meses.

Es "inconcebible que 'Adolescencia' pierda el Emmy", escribió John Ross en Vanity Fair. "El zeitgeist cultural (espíritu de época) lo domina todo en los Emmy", agregó.

Sin políticas ni largos discursos

En estos tiempos políticos divisivos, la Academia de la Televisión, a cargo de los Emmy, está determinada a mantenerse fuera de las controversias.

"Definitivamente solo celebramos a la televisión", dijo el productor de la ceremonia, Jesse Collins, el jueves a Deadline.

"Nadie está tratando de salirse de ese rumbo. Queremos que durante tres horas todos se diviertan".

El anfitrión Nate Bargatze dispuso de una estrategia para garantizar que los discursos se mantengan sucintos.

El comediante anunció que donará 100.000 dólares de su bolsillo a la asociación benéfica estadounidense Boys & Girls Clubs of America.

El truco está en que restará 1.000 dólares por cada segundo que se extenderá un discurso de agradecimiento, los cuales deben durar un máximo de 45 segundos.

FUENTE: AFP