Lorena Saavedra invita a sanar su libro “Despierta tus raíces”

Su libro no busca ubicarse en la categoría de autoayuda convencional, sino que propone una mirada más profunda: la sanación comienza en el cuerpo

MIAMI.- Desde su experiencia como migrante peruana en Estados Unidos , la escritora y filósofa ancestral Lorena Saavedra Smith ha convertido su historia de vida en un puente de sanación colectiva. Su primer libro , Despierta tus raíces, que verá la luz el próximo 30 de septiembre, invita a reconectar con la memoria, la tierra y la espiritualidad como camino de reconciliación personal y comunitaria.

Nacida en Perú y marcada por la cosmovisión de los pueblos originarios, Saavedra se define como “filósofa Pacha”, un término que refleja su visión arraigada en el respeto a la Madre Tierra y la interconexión de todos los seres. También es eco-psicóloga, una disciplina que enlaza el bienestar emocional con la salud del planeta.

Instalada en Estados Unidos desde hace dos décadas, Saavedra atravesó procesos de desarraigo, soledad y depresión que la llevaron a explorar la escritura no como ejercicio intelectual, sino como ritual de resistencia y reencuentro. “Escribir fue mi manera de sanar y de volver a escuchar la voz de mis ancestros”, explica.

La sanación

Su libro no busca ubicarse en la categoría de autoayuda convencional, sino que propone una mirada más profunda: la sanación comienza en el cuerpo y se extiende al territorio, la cultura y la memoria colectiva. En un tiempo marcado por el individualismo y la desconexión, Despierta tus raíces plantea la importancia de volver a la comunidad y de recuperar los saberes ancestrales como medicina frente a la ansiedad y el desarraigo.

La autora dedica su obra a las futuras generaciones, especialmente a mujeres migrantes que viven “entre dos mundos”, enfrentando la necesidad constante de adaptarse a diferentes entornos culturales. Para Saavedra, la cultura ancestral ofrece claves indispensables para el cuidado de la salud mental de la diáspora latina: “Sanamos en comunidad, donde la memoria ancestral está viva y la espiritualidad no se puede separar del bienestar”.

Con este lanzamiento, Lorena Saavedra se suma a la creciente ola de voces latinas que reivindican la espiritualidad y la memoria cultural como herramientas de transformación. Su propuesta es clara: reconectarse con la raíz no es solo un acto personal, sino también un gesto colectivo de resistencia, valentía y amor.