miércoles 10  de  septiembre 2025
PREMIOS

Estos son los finalistas de los Latin Billboard 2025

El galardón, que presenta este año 49 categorías, será llevará a cabo en el James L. Knight Center de Miami, y transmitido por Telemundo el 23 de octubre, a partir de las 8:00 p.m. hora del este

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La espera terminó: los Latin Billboard 2025 develó la lista de los artistas finalistas en la edición de este año. Bad Bunny rompe un récord al consolidarse como el intérprete con más menciones, posicionándose en 27 categorías; mientras que el grupo Fuerza Rígida logró 15 menciones, seguido de Rauw Alejandro con 14 y Karol G con 10.

Los premios selecciona a sus finalistas, y futuros ganadores, según el desempeño que las grabaciones obtengan en las listas de álbumes y canciones de Billboard.

El tiempo de evaluación establecido para la edición 2025 fue desde el 14 de septiembre de 2024 al 6 de septiembre de 2025. "Las determinaciones se basan en interacciones clave de los fans con la música, incluyendo streaming, ventas de álbumes y canciones digitales, difusión radial y giras, rastreadas por Billboard y su socio de datos, Luminate", explica la revista Billboard en Español.

El galardón, que presenta este año 49 categorías, será llevará a cabo en el James L. Knight Center de Miami, y transmitido por Telemundo, Peacock y Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe el 23 de octubre, a partir de las 8:00 p.m. hora del este.

Asimismo, la Billboard Latin Music Week vuelve a Miami Beach del 20 al 24 de octubre y contará con la participación de artistas como Kali Uchis, Daddy Yankee, Xavi, Laura Pausini, Ozuna, entre otros.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de finalistas en sus diversas categorías.

Artistas

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista del Año, Debut

Aleman

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

Netón Vega

Gira del Año

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

Shakira

Artista Crossover del Año

Ayra Starr

benny blanco

Bruno Mars

ROSÉ

Rvssian

Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

Canciones

Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Karol G

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

The Marias

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Natti Natasha, “Desde Hoy”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Shakira, “Soltera”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Canción del Año, Streaming

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Álbumes

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

Karol G

Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Latin pop

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Ha*Ash

Jesse & Joy

Maná

Morat

Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año

Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”

Maluma, “Cosas Pendientes”

Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

Shakira, “Soltera”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Pop” del Año

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo, Buenas Noches

“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Insterscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Tropical

Artista Tropical del Año, Solista

Elvis Crespo

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

Grupo Frontera

Insterscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Álbum Tropical del Año

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

Natti Natasha, En Amargue

Prince Royce, Eterno

Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Discos Fuentes

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Regional mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Ivan Cornejo

Junior H

Netón Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Socios

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, 111XPANTÍA

Ivan Cornejo, Mirada

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Tito Double P, Incómodo

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Latin Rhythm

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Bad Bunny

Feid

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Alexis & Fido

Baby Rasta & Gringo

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

FloyyMenor, El Comienzo

Karol G, Tropicoqueta

Omar Courtz, Primera Musa

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

United Masters

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

Jorsshh

Netón Vega

Roberto “La Paciencia”

Editorial del Año

Downtown DMP Songs,BMI

Josa Publishing,BMI

Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

Street Mob Publishing,BMI

Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI

Corporación Editorial del Año

Downtown Music Publishing

Rimas Entertainment

Sony Music Publishing

Universal Music

Warner Chappell Music

Productor del Año

Ernesto “Neto” Fernández

JOP

MAG

Roberto “La Paciencia”

Tito Double P

