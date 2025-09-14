Fairchild Tropical Botanic Garden presenta “Sip & Stroll: Jazz Nights”

El Jardín se transforma en un escenario al aire libre donde el Jazz Band Trio ofrecerá un espectáculo en vivo bajo las estrellas, mientras los visitantes recorren sus exuberantes jardines al atardecer

MIAMI.- Fairchild Tropical Botanic Garden invita al público a vivir una experiencia única de música, gastronomía y naturaleza durante Sip & Stroll: Jazz Nights, que se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre de 2025, de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

El Jardín se transforma en un escenario al aire libre donde el Jazz Band Trio ofrecerá un espectáculo en vivo bajo las estrellas, mientras los visitantes recorren sus exuberantes jardines al atardecer.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de recorridos guiados por los senderos del Jardín, degustar comidas de proveedores locales y acceder a experiencias adicionales como cócteles exclusivos, cestas de picnic para dos personas y alquiler de mantas.

Para quienes busquen una experiencia más exclusiva, los boletos premium incluyen mesa reservada para dos con una vista privilegiada del concierto, ofreciendo comodidad y una perspectiva inigualable del espectáculo.

El evento está diseñado para ser inolvidable, ya sea en compañía de amigos, familiares o en una cita especial. Sip & Stroll: Jazz Nights combina la elegancia del jazz en vivo con la belleza tropical y experiencias culinarias, consolidándose como uno de los eventos culturales más emblemáticos de Fairchild.

Detalles

Los boletos tienen un costo de $34.99 para adultos, $17.95 para niños de 3 a 11 años y $105.95 para el paquete Premium para dos personas. Para más información, puede visitar www.fairchildgarden.org o llamar al 305-667-1651.

Ubicado en Coral Gables, Fairchild Tropical Botanic Garden es un paraíso tropical de 83 acres fundado en honor al explorador botánico Dr. David Fairchild. El Jardín alberga una impresionante colección de palmas, cícadas y plantas tropicales raras, además de la única selva tropical en los Estados Unidos continentales y el pabellón Wings of the Tropics, con mariposas exóticas de todo el mundo.

Además de eventos culturales y educativos, Fairchild es un lugar ideal para bodas y celebraciones privadas, ofreciendo espacios espectaculares y vistas impresionantes. Para más información y seguir sus actividades, se puede consultar su página web y sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.