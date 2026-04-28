Presidente Donald Trump revela que su madre estaba enamorada del rey Carlos III

(De izq. a der.) El presidente de EEUU, Donald Trump, el rey de Gran Bretaña, Carlos III, la reina Camila y la primera dama, Melania Trump, caminan hacia el Rastro del Panal de la Casa Blanca para un recorrido en el Césped Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de abril de 2026.

MIAMI.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló durante una recepción oficial en la Casa Blanca que su difunta madre, Mary Anne MacLeod, sentía una profunda admiración personal por el rey Carlos III. Según el mandatario, su progenitora seguía con fervor cada paso del entonces príncipe, describiéndolo frecuentemente como un joven "encantador".

Durante el discurso de bienvenida ofrecido este martes, Trump compartió anécdotas familiares que humanizaron el protocolo de la visita de Estado. El presidente recordó cómo su madre, de origen escocés, permanecía "pegada al televisor" durante cualquier evento de la familia real británica.

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"Mi madre estaba enamorada de Carlos, ¿pueden creerlo?", bromeó el mandatario ante la sonrisa del monarca y la reina Camila.

Trump destacó que este afecto materno por la corona británica influyó en su propia percepción de la monarquía. Al referirse a las raíces de su familia en Stornoway, Escocia, el presidente subrayó que la conexión con el Reino Unido no es solo política, sino profundamente sentimental, reafirmando su respeto por la institución que hoy encabeza su invitado de honor.

250 aniversario

Estas declaraciones se producen en el marco de una agenda estratégica que busca reforzar la "relación especial" entre ambas naciones.

La visita coincide con los preparativos para el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, un contexto en el que ambos líderes han buscado puntos de encuentro pese a las complejas dinámicas geopolíticas actuales.

El rey Carlos III, quien a sus 77 años cumple con una intensa jornada en Washington D.C., ha mantenido un tono cordial, respondiendo con gestos de cortesía a las confidencias del presidente.

Tras el encuentro en el jardín sur, la comitiva real participará en una cena de gala donde se espera que los lazos históricos y las anécdotas personales sigan centrando la narrativa diplomática de la semana.