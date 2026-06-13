sábado 13  de  junio 2026
Narcoterrorismo

EEUU afirma que la muerte de jefe del Tren de Aragua "envía un mensaje claro a América Latina"

"La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio", dijo el Pentágono

Ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores facilitada por el Gobierno de Venezuela que confirmó que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua.&nbsp;

Ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores facilitada por el Gobierno de Venezuela que confirmó que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero' y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un alto funcionario del Pentágono sostuvo el sábado que la muerte del líder de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua "envía un mensaje claro a América Latina" sobre el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump de combatir el narcotráfico.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y uno de los delincuentes más buscados de América Latina, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, murió en una operación militar estadounidense coordinada con autoridades venezolanas, según anunció este viernes el presidente Donald Trump.

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"La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump", afirmó el sábado en X Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Weaver dijo que el Tren de Aragua es una de las consecuencias de la "débil" Administración del demócrata Joe Biden, que aprovechó la política de fronteras abiertas para extender el narcoterrorismo narco en el corazón de América.

El presidente Trump prometió represalias por el asesinato de Laken Riley, Jocelyn Nungaray y por la presencia de la banda en la localidad de Aurora, en Colorado. El Departamento de Guerra bajo el secretario Hegseth cumplió.

Confirmada la muerte durante el ataque

El jefe del Pentágono dijo que la muerte del “Niño Guerrero” fue confirmada en la escena del ataque que servía de refugio al criminal.

Fundado en Venezuela, el Tren de Aragua fue designado como organización terrorista por Estados Unidos y también opera en Colombia, Perú y Chile.

Trump confirmó el viernes en redes sociales que el Comando Sur de Estados Unidos había realizado un ataque "rápido y letal" contra el jefe del Tren de Aragua.

Su mensaje iba acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo.

Venezuela confirmó el viernes poco después de que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, había sido "neutralizado" y que hubo "enfrentamientos" con integrantes de "estructuras de delincuencia".

"Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal", indicó el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela en un comunicado publicado en X.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE

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