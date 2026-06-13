sábado 13  de  junio 2026
POLÉMICA

Juez rechaza recurso para detener retiro del nombre Trump del Kennedy Center

Trump ha adoptado repetidas medidas para colocar su nombre e imagen en espacios oficiales, rompiendo con la tradición política estadounidense

Un hombre sostiene un cartel en señal de protesta mientras la gente observa cómo se retiran los letreros del Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC, el 12 de junio de 2026.

Un hombre sostiene un cartel en señal de protesta mientras la gente observa cómo se retiran los letreros del Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC, el 12 de junio de 2026.

AFP / Alex Wroblewski

WASHINGTON.- Un juez federal de Estados Unidos rechazó este viernes una solicitud de la junta directiva del Kennedy Center y del Departamento de Justicia para detener el retiro del nombre del presidente Donald Trump de este centro de artes escénicas.

El juez de distrito Christopher Cooper ordenó el mes pasado, mediante un fallo, que el nombre de Trump fuera retirado del emblemático edificio de la capital estadounidense antes del viernes.

Lee además
Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump describe como un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua.
VENEZUELA

Trump asegura que fue abatido el Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.
GUERRA

Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán, pero mantiene bloqueo naval hasta la firma del pacto

La junta directiva —integrada por aliados de Trump— y el Departamento de Justicia presentaron un recurso el jueves solicitando a Cooper que suspendiera la ejecución de su fallo.

El juez desestimó la petición, argumentando que el interés público "rara vez se ve favorecido por la 'perpetuación' de una acción gubernamental 'ilegal'".

En su fallo del 29 de mayo, Cooper señaló que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas había sido rebautizado ilegalmente con el nombre de Trump y que solo el Congreso tiene la facultad de cambiar su denominación.

Dio entonces a la administración un plazo de 14 días para retirar el nombre de Trump de la fachada y de cualquier material vinculado al centro.

Luego del fallo del juez distrital del viernes, la junta y el Departamento de Justicia presentaron un nuevo recurso ante una instancia superior para frenar la eliminación del nombre de Trump.

Trabajadores empezaron a instalar andamios en el área donde está el nombre del presidente, pero a las 5:00 pm locales aún seguía en la fachada.

A principios de esta semana, el Kennedy Center eliminó el nombre de Trump de su sitio web. Sin embargo, permanece en la fachada del edificio.

Cooper también emitió una orden de bloqueo temporal contra la exigencia de Trump de cerrar el Kennedy Center durante dos años para realizar renovaciones.

Reacción del presidente

Furioso, Trump reaccionó anunciando que renunciaba al control del centro, del cual se había apoderado al inicio de su segundo mandato, el año pasado, al nombrarse a sí mismo presidente de la junta directiva.

En diciembre, ese órgano —en el que Trump colocó a personas de su confianza— votó a favor de rebautizar el recinto como "Trump Kennedy Center", y el nombre del presidente republicano se añadió a la fachada en letras grandes, por encima del de Kennedy.

A raíz de esta decisión, varios artistas cancelaron actuaciones programadas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump adoptó repetidas medidas para colocar su nombre e imagen en espacios oficiales, rompiendo con la tradición política estadounidense.

El Instituto de la Paz de Estados Unidos (ya desaparecido) fue rebautizado con el nombre de Trump, y su rostro aparece en enormes pancartas en el exterior de los departamentos de Justicia y Agricultura.

El gobierno también busca que la imagen aparezca del presidente en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250º aniversario de la declaración de independencia.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Trump pide al Congreso aprobar $350.000 millones para el Pentágono y reformas electorales

Presidente de la FIFA asegura que "habría sido imposible organizar el Mundial 2026" sin Trump

Trump asegura que EEUU se apoderará de las principales terminales petroleras de Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los cargos deberán eliminarse de manera gradual el 1 de julio de 2029.
LEGISLACIÓN

Nueva ley en Florida abre la puerta a facturas de agua más bajas para miles de residentes

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump describe como un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua.
VENEZUELA

Trump asegura que fue abatido el Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua

Imagen referencial.
Perspectiva

El imperio del castrismo se desmorona

El Bayfront Park está ubicado en 301 N. Biscayne Blvd., en el Downtown Miami. 
MUNDIAL 2026

Miami ofrece fiesta gratuita para seguir el fútbol desde el corazón de la ciudad

Te puede interesar

Ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores facilitada por el Gobierno de Venezuela que confirmó que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y considerado el líder máximo de la banda transnacional Tren de Aragua. 
Narcoterrorismo

EEUU afirma que la muerte de jefe del Tren de Aragua "envía un mensaje claro a América Latina"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El puerto de Miami es uno de los principales motores económicos del condado Miami-Dade.
MANZANA DE LA DISCORDIA

Crisis acecha a la terminal de cruceros de Miami

Un jet de combate F-16 de la Fuerza Aérea de EEUU patrulla los cielos en el Medio Oriente mientras las fuerzas estadounidenses mantienen su presencia y vigilancia en la región.
Negociaciones

¿Qué se sabe del acuerdo entre EEUU e Irán que se firmaría el domingo para poner fin a la guerra?

Esta captura de pantalla de un video publicado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su cuenta de Truth Social el 12 de junio de 2026, muestra lo que el presidente Trump dice que es un ataque mortal al líder de Tren de Aragua.
ATAQUE

Venezuela confirma muerte del jefe del Tren de Aragua en un operativo coordinado con EEUU

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Ola de calor coloca al sur de la Florida bajo alerta este fin de semana