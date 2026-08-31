lunes 31  de  agosto 2026
REALEZA

Príncipe Harry y Meghan Markle hallan nuevo hogar en Reino Unido

Los duques de Sussex han regresado junto con sus hijos Archie y Lilibet, y, según los informes, han encontrado un nuevo hogar en la región de los Cotswolds

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película "El Rey León" en Londres el 14 de julio de 2019.

AFP/Tolga Akmen

TETBURY.- Tras su inesperado regreso al Reino Unido, el príncipe Harry y su esposa Meghan parecen enfocados en buscar su nueva casa en un pintoresco rincón rural del suroeste de Inglaterra, convertido ahora en un atractivo refugio de celebridades de primera fila.

La pareja se trasladó a California en 2020 en medio de la amargura que provocó por sus duras críticas a la familia real, y renunció definitivamente a su casa de Windsor, que les había sido obsequiada por la entonces reina Isabel II.

Lee además
Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
REALEZA

Aseguran que Meghan Markle podría retomar carrera como actriz en Reino Unido
En esta foto de archivo tomada el 29 de junio de 2019, el cantautor británico Elton John realiza su gira Farewell Yellow Brick Road durante el Festival de Jazz de Montreux en Montreux.
POLÉMICA

Celebridades británicas indemnizar al Daily Mail tras perder demanda

Pero tras seis años en el exclusivo barrio californiano de Montecito, ahora han regresado junto con sus hijos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, y, según los informes, han encontrado un nuevo hogar en la región de los Cotswolds.

En la pintoresca localidad de Burford, el gerente de hostelería Joe Kind, de 25 años, contó a la AFP que los habitantes estaban acostumbrados a ver "muchísimas caras realmente, realmente famosas".

La gente no "parpadearía" ante la presencia de la pareja y les dejaría disfrutar de su intimidad, afirmó.

Famosos por sus pueblos de piedra color miel repartidos por los condados de Gloucestershire y Oxfordshire, los Cotswolds están atravesando actualmente una especie de transformación.

La zona ha estado tradicionalmente dominada por residentes locales acomodados y ricos propietarios de segundas viviendas procedentes de Londres.

Pero en los últimos años se ha reinventado como uno de los enclaves rurales más de moda del mundo, bautizado por los agentes inmobiliarios como los Hamptons del Reino Unido.

Refugio de élite

Desde hace mucho tiempo asociado a los terratenientes, el padre de Harry, el rey Carlos III, sigue teniendo allí una gran residencia —Highgrove House—, donde el príncipe pasó gran parte de su infancia.

Este lugar no está lejos de Althorp, la casa familiar de la difunta madre de Harry, la princesa Diana, de quien que este lunes se cumple el 29º aniversario de su muerte.

Los Cotswolds se han convertido en un imán para una nueva generación de residentes: emprendedores tecnológicos, financieros internacionales, ejecutivos de medios de comunicación y celebridades, seducidos por un paisaje de postal a poca distancia de Londres.

En los últimos años, entre las celebridades vinculadas a la zona figuran el futbolista David Beckham y su esposa, la ex Spice Girl Victoria, la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres y el cantante de Oasis, Liam Gallagher, mientras que algunos reportes han dejado entrever que la cantante Beyoncé y el rapero Jay-Z podrían comprar allí.

Sin embargo, la noticia del traslado de Harry y Meghan ha suscitado reacciones encontradas.

Las encuestas muestran que la mayoría de la gente tiene una opinión desfavorable de Meghan, de 45 años, y, en menor medida, de Harry, de 41, cuyo explosivo libro de memorias Spare ventiló una serie de intimidades familiares.

Rachael Jones, de 57 años, de los alrededores de Burford, dijo que esperaba que la mudanza ayudará también a sanar la brecha con su hermano mayor, el heredero al trono, el príncipe William.

"Cualquier acercamiento en una familia es algo precioso. Es un buen ejemplo para el país", dijo Jones.

Afirmó que deseaba a Meghan lo mejor en su nueva vida y que quizá volviera a trabajar como actriz, al margen de la sombra de la esposa de William, la futura reina Kate, conocida como Kate.

"Kate tiene toda esa gloria, toda la adoración, así que le deseo buena suerte a ella (Meghan)", señaló.

"Injusto para William"

La ubicación exacta de su nuevo hogar sigue envuelta en misterio, pero, según se informa, conservarán su mansión californiana en Montecito, así como una casa en Portugal. Según los informes, sus hijos fueron matriculados en escuelas locales.

En el pueblo de Tetbury, cerca de Highgrove House, la residencia de campo del rey, Steve Fryatt, de 73 años, expresó sus reservas al indicar que la mayoría de las personas que conocía consideraban que era "injusto para Williamy Kate".

"Simplemente me siento incómodo con su regreso y con sus motivos", dijo.

El ex jardinero de Highgrove, Charles Davis, de 65 años, dijo que creía que Harry había buscado volver porque estaba "nostálgico de su hogar".

Davis, que asistió a la boda de Carlos y Diana en 1981, dijo que tenía gratos recuerdos de los príncipes mientras crecían y recordó a un William de dos años sentado en su regazo mientras él manejaba un cortacésped.

"Hary querrá volver. Es su hogar", dijo, y añadió que seguro extrañaba uno de sus pubs favoritos, el Rattlebone Inn, en la cercana localidad de Sherston.

"Cuando vivía en Highgrove, estaba en el pub Rattlebone todo el tiempo, ese era su sitio habitual. No vas a conseguir todo eso en Estados Unidos", dijo.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Festival de San Sebastián honra a Naomi Watts con Premio Donostia

Diseñador John Galliano rechaza exposición de la Met Gala en su honor

Charles Spencer recuerda a la princesa Diana en el 29° aniversario de su muerte

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Labores de rescate tras la riada en Nepal. Las condiciones son adversas. El terreno es lodo y la neblina impede la visualización.     
REPORTE

Tragedia en Nepal, cifra de muertos supera los 900 y hay casi 5 mil desaparecidos

Nicolás Maduro  en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales a 30 de agosto de 2026
POLÍTICA

Difunden supuestas fotos de Nicolás Maduro desde una cárcel en Nueva York

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
ACUERDO PETROLERO

Donald Trump asegura que usará petróleo venezolano para reponer las reservas de EEUU "muy pronto

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez intenta explicar beneficios para Venezuela de acuerdo petrolero con EEUU

Te puede interesar

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Por Daniel Castropé
Una funcionaria realiza pruebas al agua de mar en Florida
PRECAUCIÓN

Alerta sanitaria mantiene fuera del agua a bañistas en Crandon Park North en Miami

Byron Donalds en la ciudad de Doral
EN DORAL

Byron Donalds desestima reabrir caso Hope Florida y centra su campaña en el costo de vida

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.
POSICIÓN

María Elvira Salazar: Acuerdo petrolero es beneficioso, pero Delcy Rodríguez no es la persona adecuada

Es importante fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.
CONCIENTIZACIÓN

Septiembre: mes de prevención del suicidio en Miami-Dade