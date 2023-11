Rapero Andre 3000 lanza álbum solista tras dos décadas de ausencia

AP/Steve C. Mitchell/Invision

El excéntrico artista anunció hoy que pretendía presentar antes del fin de semana New Blue Sun, al que describió como un álbum enteramente instrumental centrado en instrumentos de viento.

"He estado interesado en los vientos durante mucho tiempo, así que para mí fue una progresión natural dedicarme a las flautas", dijo Andre en el anuncio. "Simplemente me gusta jugar con los instrumentos y me inclino principalmente hacia el viento", acotó.

Las influencias del rapero

Cita a influencias como Pharoah Sanders, Alice Coltrane y al multifacético Brian Eno como inspiración para su nuevo trabajo. "En mi opinión, realmente me gustaría hacer un álbum de rap", dijo al anunciar el disco.

Durante años, el ganador del Grammy, que publicó un álbum por última vez en 2006, pero con Outkast, ha sido visto en todo el mundo con sus flautas, creando una especie de juego de ¿Dónde está Wally? para los fanáticos.

Durante casi dos décadas, los fanáticos de Outkast, el dúo que explotó en la década de 2000 con éxitos como Hey Ya!, reclamaban un álbum solista de Andre 3000. Y el viernes verán cumplirse su deseo, aunque sin mayores comentarios del artista.

Nacido y criado como Andre Lauren Benjamin en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, un centro del rap estadounidense, el artista se hizo un nombre junto a su socio musical Big Boi como parte de Outkast.

Entre otros grandes éxitos, el conjunto también lanzó Ms. Jackson, The Way You Move y Tan fresco, tan limpio.

Pero tiempo después, Andre se alejó del ojo público tras alcanzar suceso mundial, para apenas aparecer ocasionalmente en canciones de artistas como Beyoncé y Kanye West.

En 2014, se volvió a juntar con Big Boi para tocar en una serie de festivales y en 2018 presentó dos canciones en la plataforma SoundCloud centradas en el clarinete bajo.

FUENTE: AFP