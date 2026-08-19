miércoles 19  de  agosto 2026
MONARQUÍA

Reina Camila confiesa lo difícil que fue mantener en secreto el cáncer de Carlos III

Carlos III, de 77 años, continúa recibiendo tratamiento por un cáncer, del que nunca se ha especificado su naturaleza

En esta fotografía, tomada y difundida por el Palacio de Buckingham el 7 de abril de 2025, el rey Carlos III y la reina Camila posan para un retrato en Villa Wolkonsky, Roma, Italia.

En esta fotografía, tomada y difundida por el Palacio de Buckingham el 7 de abril de 2025, el rey Carlos III y la reina Camila posan para un retrato en Villa Wolkonsky, Roma, Italia.

AFP/Chris Jackson

LONDRES.- La reina Camila ha contado que le resultó "bastante difícil" mantener en secreto la enfermedad de su esposo, el monarca británico Carlos III, antes del anuncio de su cáncer, en 2024, según una entrevista en vídeo difundida este miércoles.

Camila, de 79 años, en un breve vídeo realizado con la asociación de apoyo a los enfermos de cáncer Maggie's, recuerda los días previos a que se hiciera pública la enfermedad del monarca.

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"En aquel momento nadie podía decir nada. Fue bastante difícil", cuenta en el vídeo, publicado en la cuenta oficial de la familia real británica en redes sociales. "Estuve a punto de decir algo, pero sentí que no era el momento", añade.

La reina recuerda especialmente una visita que realizó el 31 de enero de 2024 a un centro de Maggie's en el Royal Free Hospital de Londres.

En ese momento, Carlos III ya había recibido el diagnóstico de cáncer, aunque todavía no se había hecho público.

El Palacio de Buckingham no anunciaría la noticia hasta cinco días después, el 5 de febrero.

"Tenía ganas de contarlo, pero, evidentemente, no podía", explicó Camila durante una conversación grabada con Laura Lee, directora general de Maggie's, quien elogió la valentía demostrada por la reina durante aquel periodo.

Frente a la enfermedad

Carlos III, de 77 años, continúa recibiendo tratamiento por un cáncer, del que nunca se ha especificado su naturaleza.

En diciembre de 2025, el soberano anunció que su estado había mejorado y que su tratamiento se reduciría.

En el vídeo, Camila también habla del comportamiento del rey después de recibir el diagnóstico. "Nada lo detenía. Simplemente decía: 'voy a superar esto'", cuenta.

La reina explica que el anuncio de la enfermedad de su marido también le permitió comprender mejor la situación de los familiares de pacientes con cáncer.

"De repente, es tu marido quien recibe un diagnóstico y tienes que ayudarle e intentar entenderlo todo", señala.

El cáncer del rey se anunció un mes antes de que se hiciera público el de la princesa Kate, esposa de su hijo mayor, William, heredero al trono.

En enero de 2025, la nuera del rey anunció que su cáncer, del que tampoco se ha especificado su naturaleza, estaba en remisión.

FUENTE: AFP

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