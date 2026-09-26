Restos de Dulce María Loynaz y Lezama Lima habrían quedado expuestos al abandono en Necrópolis de Colón

La tumba del escritor José Lezama Lima fue una de las primeras que fueron atendidas.

MIAMI.- La situación de deterioro que durante años ha afectado a la Necrópolis Cristóbal Colón, en La Habana, vuelve a quedar en evidencia con una iniciativa de limpieza emprendida por trabajadores del Instituto Cubano del Libro (ICL), quienes comenzaron una serie de jornadas de trabajo voluntario para atender las áreas próximas a los panteones donde descansan importantes escritores y poetas, informaron a través del perfil en Facebook del icónico cementerio.

El trabajo voluntario es un concepto iniciado hace décadas bajo la dictadura castrista que exhortaba o exigía a ciudadanos trabajar horas extras sin remuneración por idealismo.

El grupo, encabezado por Niurka Eligio de la Fuente, vicedirectora del Instituto Cubano del Libro, realiza estas labores todos los viernes durante septiembre y octubre. El programa contempla la limpieza y chapea de los alrededores de 49 panteones correspondientes a personalidades de la literatura cubana, detalla la publicación en la red social.

Fundada en 1886 y declarada Monumento Nacional un siglo después, la Necrópolis Cristóbal Colón, ubicada en el Vedado, alberga numerosos sepulcros de relevancia histórica, artística y cultural. Entre ellos se encuentran los de escritores, poetas, músicos, artistas y otras personalidades que forman parte de la historia de Cuba.

El deterioro ha alcanzado las tumbas de figuras de gran importancia para la cultura cubana. En el cementerio descansan, entre otros, el poeta y escritor José Lezama Lima (1910-1976) y la poetisa Dulce María Loynaz (1902-1997), dos de los nombres fundamentales de la literatura de la isla. La tumba de Loynaz se encuentra en el panteón familiar de los Loynaz, mientras que Lezama Lima fue sepultado en el sepulcro familiar del Cementerio de Colón, la limpieza de ambos sepulcros fue parte de la primera jornada, que también incluyo los de otras personalidades como la traductora, humanista y escritora Laura Mestre Hevia (1867-1944), el poeta y escritor José Lezama Lima (1910-1976), el poeta José Julián Herculano del Casal y de la Lastra (1863-1893), la poetiza Dulce María Loynaz (1902-1997), la ensayista y periodista Renée Méndez Capote (1901-1989) y el editor y guionista Onelio Jorge Cardoso.

El recorrido estuvo acompañado y guiado por Ricardo Rafael Díaz Murgas, museólogo de la Necrópolis Cristóbal Colón.

Antecedentes

La iniciativa, que llega décadas después de que estas personalidades fueran ignoradas en su lugar de descanso sagrado y censuradas en vida, transcurre medio de denuncias sobre el estado de abandono y deterioro del histórico cementerio habanero. Reportes recientes han documentado tumbas y mausoleos afectados por la falta de mantenimiento, mientras que también se han divulgado denuncias sobre restos humanos expuestos entre los daños y la acumulación de desperdicios en zonas de la necrópolis.

En enero, la tumba de Paulo FG fue profanada en la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños. Su hijo denunció el acto públicamente.

La situación ha generado preocupación, porque el deterioro general de la necrópolis amenaza la integridad física de esas tumbas y la memoria histórica asociada a quienes allí descansan. Según publicaciones, se han observado bóvedas abiertas, basura, daños en mausoleos y restos humanos visibles en algunas áreas.

Declarada Monumento Nacional, la Necrópolis Cristóbal Colón, ubicada en el Vedado, alberga numerosos sepulcros de relevancia histórica, artística y cultural. Entre ellos se encuentran los de escritores, poetas, músicos, artistas y otras personalidades que forman parte de la historia de Cuba.

Más allá de la limpieza puntual, el estado de conservación de la necrópolis plantea interrogantes sobre el mantenimiento permanente de uno de los principales sitios patrimoniales de La Habana y sobre la protección de los lugares donde reposan figuras como Loynaz y Lezama Lima, cuyas obras forman parte esencial del patrimonio literario cubano.

Sobre las personalidades

Considerada una de las máximas figuras de la literatura de Cuba e Iberoamérica, la habanera Dulce María Loynaz fue una poetisa, ensayista y novelista merecedora del Premio Cervantes; se convirtió en la segunda mujer en la historia en obtener tan distinguido galardón. Su poesía destaca por la pureza lírica, la sencillez y la reflexión sobre el amor, el tiempo y la condición humana.

José Lezama Lima fue uno de los escritores cubanos más relevantes del siglo XX, conocido por su novela Paradiso, publicada en 1966. Su obra está marcada por el estilo neobarroco y caracterizada por el uso de mitos y metáforas.

El destacado poeta y escritor Julián del Casal y de la Lastra es considerados uno de los máximos precursores del modernismo literario en Hispanoamérica. El pesimismo y la melancolía inspiraban su pluma. Falleció a los 29 años a causa de un aneurisma provocado por un ataque de risa.

Considerado el cuentista nacional cubano, los cuentos de Onelio Jorge Cardoso han sido traducidos a más de 12 idiomas y han aparecido en antologías en varias latitudes. También han sido llevados al teatro, ballet y al cine.