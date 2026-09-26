Dólar y euro continúan al alza en el mercado informal de divisas en Cuba

Un hombre cuenta dinero en moneda de dólar a su salida del banco en La Habana, Cuba.

Un hombre cuenta los billetes de dólar frente al nuevo supermercado exclusivo de dólares 3ra y 70 en La Habana.

MIAMI — El dólar estadounidense marcó un nuevo récord histórico en Cuba, al cotizar a 735 pesos cubanos (CUP) en el mercado cambiario informal, según la tasa que elabora diariamente el medio independiente El Toque, la referencia principal para expertos independientes y para la mayoría de la población.

Mientras el euro experimenta una subida y se sitúa en los 840. El dólar y el euro son los protagonistas de las principales cotizaciones. El dólar registra una serie de fuertes repuntes en el último mes, que refleja una constante devaluación de la moneda.

El tipo de cambio oficial, por su parte, quedó fijado en 681 pesos por dólar, según el Banco Central de Cuba (BCC). En solo diez días el dólar ha aumentado 35 pesos cubanos, lo que representa un aumento de 4,4%. Mientras el euro es 776 pesos por euro. La diferencia entre el tipo oficial y el informal alcanza los 52 pesos en el caso del dólar y los 64 pesos en el del euro.

Depreciación

Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantienen fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

El dólar comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, una reforma del mercado cambiario implementada a principios de 2021 que no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria en la isla y desestabilizó completamente la economía.

La moneda nacional cubana ha sufrido desde entonces una profunda depreciación tanto por la crisis estructural de la isla, que entre 2020 y 2025 ha perdido el 15 % de su producto interno bruto (PIB) y este año debe experimentar una caída del 10,3 % según estimaciones independientes, como por la fuerte presión estadounidense desde inicios de 2026 que busca forzar un cambio económico y político en la isla.

Aumenta la crisis para los cubanos

En este escenario, la ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, explicó que entre las medidas que implementa esta institución como parte de las 176 reformas económicas anunciadas en junio, prevé recuperar la funcionalidad de la moneda nacional y devolver al peso cubano una mayor utilidad dentro de la economía.

Para ello, dijo, se deben restablecer las funciones de la moneda como medio de pago y de cambio, a fin de que pueda utilizarse para realizar operaciones, adquirir bienes y servicios y cumplir obligaciones; como unidad de cuenta, para expresar y comparar precios, costos e ingresos; y como reserva de valor.

También señaló que el sistema bancario cubano debe avanzar hacia reglas más claras de funcionamiento, mayor previsibilidad y credibilidad, elementos considerados esenciales para que las instituciones financieras puedan desempeñar adecuadamente su papel en la economía.

"La recuperación de esas funciones está estrechamente vinculada con el proceso de recuperación de los equilibrios macroeconómicos que desarrolla el país", aseveró.

En las últimas semanas Cuba ha dado luz verde al 88% (155) de las 176 reformas aprobadas en junio, entre ellas el paquete normativo que regula la apertura de cuentas bancarias en divisas y permite a las empresas privadas depositar efectivo en moneda extranjera y efectuar los pagos directos al exterior.

Además de la inversión de cubanos en el exterior, el usufructo de tierras por tiempo indeterminado y una mayor apertura del comercio y el turismo.

Pero mientras el régimen habla de "cambios" en la economía, la presión económica aumenta en los hogares cubanos debido a la inflación, bajos salarios, apagones constantes y escasez de alimentos.

FUENTE: Con información de EFE / El Toque / Ciber Cuba