La Esquinita de Reme

*Aunque estoy en desacuerdo con las declaraciones de nuestra congresista María Elvira Salazar, acerca de la política migratoria de Donald Trump. creo, sin embargo, que tiene todo el derecho de opinar libremente. Sus palabras son muy similares a muchos republicanos conservadores que consideran que muchas de las medidas que se están implementando son contraproducentes. Cualquier persona que haya violado las leyes de inmigración está en este país ilegalmente, pero en todas las reglas hay excepciones. Un periodista nicaragüense, un hombre de negocios de Venezuela, un cubano que llegó en balsa, etc. María Elvira ha votado con su partido más veces que sus antecesores y merece ser reelecta por el trabajo tan impresionante que ella y su oficina realizan para ayudar a todos los de su distrito. Su oficina hace un magnífico trabajo y su posición en todo lo relacionado con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, El Salvador y otros países Centroamericanos y del Caribe es la misma de los Republicanos más anticomunistas y conservadores. A María Elvira la están tratando de derrotar con el dinero de los amigos de Cuba comunista y no debemos permitirlo. Es alguien muy necesaria en el Congreso. Yo pienso votar por ella y recomendarla a mi familia y amigos. No permitamos perder el Congreso para que los próximos dos años sea una verdadera lucha contra los socialistas/comunistas del Partido Demócrata.

*El senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, pidió a Venezuela realizar elecciones pronto. También solicitó no considerar a Delcy Rodríguez como presidenta legítima. Pidió al presidente Trump y a su administración a mantenerse cautelosos ahora que Trump va a reunirse con Delcy en las Naciones Unidas. Ya la Casa Blanca confirmó la entrevista.

*En un claro discurso en el marco de las Naciones Unidas en New York, el presidente Trump informó que Cuba es un Estado fallido y definitivamente “caerá”. También comentó que las guerras actúales pararan.

*La senadora Susan Collins de Maine ha sido una luchadora por todos los residentes de Maine a través de los años. Siempre siendo una voz clara y muchas veces mostrando una independencia que no era popular con muchos pero que le daba tranquilidad y claridad mental. En estos momentos está peleando por su reelección y está muy apretada su elección. ¡Le deseamos éxitos!

*El presidente Trump consiguió sin costo alguno para los Estados Unidos, un arreglo con Groenlandia que asegura la presencia americana en esa posición estratégica. Esto es un gran triunfo para nuestro país. Ninguno de nuestros competidores (China y Rusia) tendrán acceso a ellos.

*Desafortunadamente el aeropuerto de Miami es un verdadero desastre y necesita atenderse este problema cuanto antes. Suciedad, equipos sin funcionar, falta de seguridad como comprobado con el reciente accidente aéreo que no solo cobró vidas humanas, sino que también paralizó a la ciudad por varios días. Llegó el momento de actuar y exigir a las autoridades competentes que se resuelvan todos los problemas existentes. Es uno de los motores más importantes de nuestra ciudad.

*El presidente Trump anunció el viernes pasado que CNN, MS Now and Político serían bloqueados en la Casa Blanca. Y que probablemente lo fueran otras empresas en el futuro. En otras palabras, han sido “desinvitados” a la conferencias de la Casa Blanca.

*Warren Buffet termina su formidable carrera y se despide de la empresa Berkshire Hathaway, que tantos éxitos económicos le proporcionó por tantos años. Uno de los grandes economistas de nuestra nación.

*Un fuerte aliado del dictador venezolano Nicolás Maduro, Alex Saab, aceptó cooperar con la fiscalía de Estados Unidos en un caso donde aparecen $195 millones en conflicto. Alex pudiera ser la última piedra en el caso de Maduro en Washington D.C. ¡Agárrense los pantalones!

*La Reserva Federal subió los intereses bancarios por primera vez desde 2023. Esto es contrario a lo que pedía Trump, de que los bajaran para ayudar en los intereses en compras de casas, automóviles, etc.

*Susie Wiles, la inteligente Jefe de Despacho de la Casa Blanca, declaró que “está libre de cáncer “y continuó trabajando como hizo durante todo el proceso de recuperación. ¡Mujer fuerte y de principios!

*El desempleo en la Florida bajó durante el mes de agosto. Las cifras de septiembre serán reportadas en octubre 15. Ron DeSantis pasará a la historia del estado de la Florida como un Gobernador excepcional

*Un loco pinta el piso de azul y dice: “Que divertido, un río”. Se lanza y se parte la cabeza, Otro loco le pregunta” ¿Qué tal el agua?”Y dice el loco “¡Córrete más para allá que aquí hay piedras!”