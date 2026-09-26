sábado 26  de  septiembre 2026
VERSIONES

Funcionario de Defensa niega vínculo con Cuba en evaluación militar para el Comando Sur

La Reserva del Ejército examina seis tipos de unidades que podrían ser requeridas en 90 a 120 días, pero no hay constancia de órdenes de despliegue

La Base Naval de Guantánamo fue establecida cuando EEUU ocupó Cuba tras derrotar al ejército español en la Guerra hispano-estadounidense.
La Base Naval de Guantánamo fue establecida cuando EEUU ocupó Cuba tras derrotar al ejército español en la Guerra hispano-estadounidense. (CORTESÍA: Sputnik Mundo)
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un funcionario de Defensa negó que la evaluación de la Reserva del Ejército para asignar tropas al Comando Sur guarde relación con Cuba, informó el periodista cubano Yuniesky Ramírez, presentador y reportero de Telemundo 51.

La versión contradice la interpretación publicada inicialmente por CBS News, que vinculó con la isla una consulta interna sobre la posible disponibilidad de unidades policiales, médicas, logísticas y de ingeniería en un plazo de entre 90 y 120 días.

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Ramírez explicó, en una publicación conjunta con el canal de televisión para el que trabaja, que la fuente federal confirmó a NBC News que el señalamiento sobre Cuba “no es correcto”. El pronunciamiento introduce otra interpretación sobre el alcance de un movimiento que despertó expectativas y numerosas reacciones dentro de la comunidad cubana.

CBS News afirmó haber revisado una comunicación emitida la semana pasada por la sede de la Reserva del Ejército. Aunque el documento no hace referencia a Cuba, varios funcionarios estadounidenses declararon bajo condición de anonimato a esa cadena que la petición formaba parte de una planificación militar dirigida a la isla.

La comunicación solicitaba a mandos subordinados informar sobre la posible disponibilidad de seis tipos de formaciones que podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur. Las respuestas debían ser entregadas antes del 25 de septiembre.

Entre las capacidades examinadas figuran un batallón de apoyo logístico de combate, otro de ingenieros, un mando expedicionario de sostenimiento, una brigada médica, un destacamento avanzado de reanimación y cirugía, y una brigada de policía militar.

Esas estructuras pueden encargarse del transporte, mantenimiento, combustible, abastecimiento, construcción, atención de urgencias y seguridad. Sin embargo, la relación de unidades no permite determinar por sí sola el lugar de una eventual misión ni el tipo de contingencia para la cual serían utilizadas.

Tampoco se especifica cuántos efectivos serían necesarios, dónde podrían ser enviados o qué operación respaldarían. El texto citado por CBS News no contiene indicios de que alguna formación haya recibido una orden de despliegue.

El Comando Sur de Estados Unidos tiene responsabilidad sobre 31 países y 12 dependencias o áreas de soberanía especial. Su jurisdicción comprende América Latina al sur de México y el mar Caribe, incluida Cuba, por lo que una evaluación de recursos para ese mando no identifica automáticamente a la isla como destino.

Consultado por CBS News, un portavoz del Comando Sur evitó revelar información sobre movimientos operacionales o posibles plazos de despliegue por razones de seguridad. Añadió que la institución se coordina de manera permanente con la Fuerza Conjunta para estudiar distintos requerimientos en toda la región y cumplir las misiones asignadas.

Hasta el momento, ni la Reserva del Ejército ni el Comando Sur han divulgado públicamente el mensaje completo. Las dos interpretaciones conocidas proceden de funcionarios que no han sido identificados, lo que impide determinar con independencia cuál era el propósito específico de la consulta.

La controversia surge en medio del endurecimiento del discurso de Washington hacia el régimen cubano. El presidente Donald Trump afirmó el 22 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Cuba es un Estado fallido, pronosticó la caída del sistema y aseguró que su Administración busca un cambio fundamental en la isla.

En julio, CBS News había reportado que planificadores militares estudiaron diferentes posibilidades relacionadas con Cuba, entre ellas un eventual asalto aéreo encabezado por la Centésima Primera División Aerotransportada. Los propios funcionarios citados entonces advirtieron que la preparación de alternativas no significaba que el presidente o el Pentágono hubieran autorizado una operación.

Meses antes, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, declaró ante legisladores que las fuerzas estadounidenses no estaban ensayando una invasión ni preparando la toma militar del país caribeño. Al mismo tiempo, sostuvo que debían estar listas para proteger la embajada de Estados Unidos, defender la Base Naval de Guantánamo y responder, si fuera necesario, a una migración masiva.

La información disponible confirma únicamente que la Reserva evalúa la disponibilidad de formaciones de apoyo para el Comando Sur dentro de un plazo determinado. No se conocen órdenes, destino ni misión, mientras el supuesto vínculo con Cuba permanece bajo versiones contrapuestas.

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