domingo 13  de  septiembre 2026
CORONA

Rey Felipe VI, princesa Leonor y la infanta Sofía asisten al Gran Premio de España

La visita de la princesa y la infanta marcaron un hito histórico en la jornada, pues es la primera vez que ambas asisten a una carrera de Fórmula 1 representando a la Corona

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la Infanta Sofía en el Gran Premio de España.&nbsp;

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la Infanta Sofía en el Gran Premio de España. 

Captura de pantalla/Instagram/@casareal.es
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, dijeron presente en la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1. Este se ha convertido en el primer compromiso de entretenimiento a los que el monarca y la heredera asisten luego del funeral del rey Harald V de Noruega y el debut en la Universidad, respectivamente.

De esta manera, el monarca compartió con sus hijas su pasión por la máxima categoría del automovilismo y cita que destaca como uno de los eventos más esperados de la temporada deportiva.

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Durante el encuentro, tanto el rey como las jóvenes lucieron un estilo cómodo y sofisticado.

La princesa de Asturias lució un top rosa sin mangas con talle entallado de nido de abeja, y unos pantalones anchos de tiro alto en blanco y un bolso de mano a juego. Por su parte, la infanta optó por un outfit totalmente blanco: una blusa de manga larga con escote en 'V' y pantalones de pernera ancha, agregó un cinturón de piel en tono café a juego con una cartera de mano.

Mientras que el rey destacó con una chaqueta en tono beige sobre una camisa azul clara sin corbata, pantalones marinos y lentes de sol oscuras.

Recorrido

Durante su estancia, la familia real posó con los ídolos del automovilismo español, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Además, la visita de la princesa y la infanta marcaron un hito histórico en la jornada, pues es la primera vez que ambas asisten a una carrera de Fórmula 1 representando a la Corona. La cita no se llevaba a cabo en la capital desde hace casi medio siglo.

"Durante su recorrido, don Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía han vivido uno de los momentos más fascinantes de la jornada al acceder al box para conocer de primera mano todos los secretos del Safety Car de la Fórmula 1. Acompañados por los responsables del circuito, la Familia Real se ha detenido a observar con gran curiosidad los detalles del imponente Mercedes-AMG de seguridad, escuchando muy atentos las explicaciones sobre la tecnología y la preparación de estos vehículos de alta competición", reseñó ¡HOLA!.

En la cuenta de Instagram de la Institución, se compartieron imágenes de los diversos momentos que el rey, la princesa y la infanta vivieron en el encuentro deportivo.

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