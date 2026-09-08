martes 8  de  septiembre 2026
DUELO

Revelan detalles de funeral del rey Harald V de Noruega en Oslo

En la lista de invitados confirmados figuran los presidentes de Estonia, Finlandia, Polonia, Alemania, Lituania, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría

El rey Harald V de Noruega asiste a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2022 en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2022.

El rey Harald V de Noruega asiste a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2022 en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2022.

Sergei Gapon / AFP

OSLO.- El funeral de Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, paralizará mañana miércoles Oslo, con un programa oficial que durará cerca de tres horas y contará con la presencia de miembros de casas reales y de jefes de Estado de decenas de países.

Detalles del funeral

A las doce del mediodía se abrirá la puerta principal del Palacio Real de Oslo para el inicio de la procesión del féretro hasta la catedral, un recorrido de algo más de un kilómetro.

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Tras el féretro (que será transportado en un vehículo) irán caminando el rey Haakon VIII, sus dos hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus; y su hermana mayor, la princesa Marta Luisa.

La reina Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubrirán el recorrido en coche.

En la procesión participarán también invitados y representantes de la Noruega oficial.

Soldados de todos los cuerpos del Ejército estarán apostados a lo largo del recorrido, que se espera presencien miles de noruegos

Las autoridades han colocado pantallas gigantes en el centro de Oslo, así como en otras localidades del país, para poder seguir todo el programa de actos.

El funeral comenzará a la 1:00 pm, con un minuto de silencio precedido y finalizado con tres campanadas en las iglesias de todo el país.

La ceremonia, que durará alrededor de una hora, estará presidida por el cabeza de la Iglesia Nacional Luterana, Olav Fykse Tveit, acompañado entre otros por la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Cuatro F-35 del Ejército del aire sobrevolarán la catedral una vez finalizado el funeral en señal de honor.

Un sarcófago de casi 2 millones de euros

El féretro será trasladado después en procesión a la capilla de Akershus, donde se celebrará una ceremonia privada para la familia más próxima, y el ataúd con los restos del monarca será colocado en un sarcófago en la cripta real.

Allí yacen ya, en sendos sarcófagos dobles, los reyes Haakon y Maud y el rey Olav y la princesa Marta, padres del fallecido, de acuerdo con una tradición iniciada cuando Noruega se independizó de Suecia en 1905.

El diseño del sarcófago doble -en el que un día descansará también la reina Sonia- fue encargado en 2024 al prestigioso estudio noruego Snøhetta, de acuerdo con los deseos de los reyes, aunque no se conocen más detalles ni ha sido fotografiado por los medios.

Su coste estimado es de unos 20 millones de coronas noruegas (1,9 millones de euros).

Mientras se celebra la ceremonia privada en Akershus, 450 invitados -incluidos los jefes de Estado extranjeros y representantes gubernamentales- participarán en una ceremonia de recuerdo al fallecido en el Ayuntamiento de Oslo.

A las 3:20 pm está previsto que las banderas en todo el país, a media asta desde la muerte de Harald V, se icen mientras se dispara una doble "salva real" (dos veces 21 disparos). Al mismo tiempo, las campanas de las iglesias del país repicarán durante una hora.

El nuevo rey y su familia saldrán a continuación al balcón de palacio a saludar a sus súbditos, y más tarde habrá una recepción para los invitados extranjeros.

Los reyes Felipe V y Letizia, entre los invitados

En la lista de invitados confirmados figuran los presidentes de Estonia, Finlandia, Polonia, Alemania, Lituania, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría, así como representantes de las principales casas reales.

Así, estarán presentes los reyes Felipe VI y Letizia y la reina Sofía de España; los reyes Felipe y Matilde de Bélgica; los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, además del príncipe heredero Christian; los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, el rey Abdalá II de Jordania y los príncipes Luis y Sofía de Liechtenstein.

El príncipe Alberto de Mónaco; los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, acompañados por la princesa heredera Catalina Amalia; el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra; y los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, junto con sus tres hijos y los cónyuges de éstos completan la representación de la realeza.

FUENTE: Con información de EFE

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