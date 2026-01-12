lunes 12  de  enero 2026
Rey Felipe VI visita en Versalles la exposición "El Gran Delfín"

La exposición reconstruye la vida del Gran Delfín a través de 250 obras, algunas de ellas inéditas, procedentes de colecciones públicas y privadas

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.

 

MADRID.- El rey Felipe VI visitará este martes junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la exposición en Versalles sobre el Gran Delfín en la que ha colaborado el Museo del Prado, además de mantener un almuerzo con el mandatario galo en el Elíseo, según ha informado Zarzuela.

La exposición El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey dedicada a la figura de Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V de España, y que sería recordado como Gran Delfín tras su muerte en 1711.

Exposición

La muestra, que abrió sus puertas el 14 de octubre y cerrará el próximo 15 de febrero, reconstruye su vida a través de 250 obras, algunas de ellas inéditas, procedentes de colecciones públicas y privadas, francesas e internacionales.

En el caso del Museo del Prado, colabora con la exposición con cuatro retratos: Luis de Francia, el Gran Delfín de Jean Nocret, junto a María Teresa de Francia, del mismo autor, así como La reina María Teresa de Austria y el Gran Delfín de Francia y Luis de Francia, el Gran Delfín, padre de Felipe V, ambos de Charles y Henri Beaubrun.

Además, la pinacoteca ha prestado un conjunto de piezas del Tesoro del Delfín, entre ellas el Vaso oriental de jade con pie de plata dorada (siglo XVII), la Bandeja oval de heliotropo con retícula octogonal y el Jarro de pico de heliotropo del taller de los Miseroni, junto a varios estuches originales que se conservan únicamente en esta institución.

