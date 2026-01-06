martes 6  de  enero 2026
CORONA

Reyes de España y princesa Leonor presiden la tradicional Pascua Militar

El acto arrancó a mediodía con la llegada de los reyes y la princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, accedieron a la Plaza de la Armería

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real, a 6 de enero de 2025, en Madrid (España).

Europa Press/Alejandro Martínez Vélez

Europa Press/Alejandro Martínez Vélez

MADRID.- Los reyes Felipe VI y Letizia presidieron este martes en el Palacio Real de Madrid la tradicional Pascua Militar con la que dan inicio a su agenda institucional en 2026.

Como el año pasado, estuvieron acompañados por la princesa Leonor, inmersa en su formación castrense, este año en la Academia General del Aire (San Javier, Murcia) para formarse en el Ejército del Aire y del Espacio.

El acto, con el que se da inicio al año militar, contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la plana mayor del estamento castrense, encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El presidente, Pedro Sánchez, es baja en esta ocasión por acudir a la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en París.

Celebración

El acto arrancó a mediodía con la llegada de los reyes y la princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Tras ello, accedieron a la Plaza de la Armería, donde saludaron a Robles, Marlaska y al JEMAD.

Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el rey pasó revista a la formación. A continuación, junto a la reina y la princesa Leonor, accedieron al Palacio Real. Don Felipe, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, impuso condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas durante el último año, tras los pertinentes saludos a los asistentes en el Salón del Trono.

Después, pronunciaron los discursos la ministra de Defensa primero y luego del rey, que sirvieron para hacer balance de 2025 y plantear las líneas de acción de cara a 2026.

La celebración de la Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III. El monarca quiso celebrar con ello que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses.

FUENTE: Europa Press

