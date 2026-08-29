Roban un collar de Van Cleef & Arpels en un museo en Viena

Un panel azul cubre la zona donde se rompió una vitrina y se robó un collar de Van Cleef & Arpels en el Museo de Artes Aplicadas de Viena (MAK), en Viena, Austria, el 28 de agosto de 2026.

VIENA.- Un excepcional collar de Van Cleef & Arpels con diamantes, montado en platino, de más de 200 quilates y compuesto por 673 piedras preciosas, fue robado a plena luz del día el jueves en un museo austriaco, según la policía.

Dos hombres no enmascarados, grabados por las cámaras del museo y que habían comprado entradas, "rompieron una vitrina de cristal" con un martillo, antes de "huir con la joya", precisó la policía austriaca en un comunicado emitido en la madrugada del viernes. Uno de ellos iba armado.

El Museo de Artes Aplicadas de Viena (MAK) confirmó el robo, pero declaró que no podía "facilitar, en este momento, ninguna información sobre la investigación en curso".

Al ser preguntado por la AFP sobre el valor de la joya robada y su propietario, el MAK no respondió. Según la emisora austriaca Ö1, Sotheby’s había valorado el collar en varios millones de euros en 2015.

La joya se exhibía en el marco de una exposición temporal dedicada a la casa francesa Van Cleef & Arpels, fundada en 1906 en la Place Vendôme de París y especializada en alta joyería.

Exposición

Desde el 10 de junio y hasta el 27 de septiembre se exponen unas 500 piezas, de las cuales más de 300 pertenecen a la colección de Van Cleef & Arpels y más de 200 a la del museo MAK.

Se trata de una joya de gala realizada especialmente para la antigua familia real egipcia, que lució la reina Nazli en 1939 con motivo de la boda de su hija Faiza con el futuro sah Mohammad Reza Pahlavi.

El MAK había declarado que la exposición permanecería cerrada hasta nuevo aviso, pero un periodista de la AFP pudo acceder a ella el viernes y observó que la vitrina que contenía la joya había sido opacada.

Contactada por la AFP, la casa Van Cleef & Arpels no respondió de inmediato.

El jueves, en España, el Tesoro de Villena, una colección de orfebrería en oro considerada una de las más valiosas de la Edad del Bronce en Europa, fue sustraído casi en su totalidad de un museo del sureste del país.

El año pasado, varias joyas de la Corona fueron usurpadas en Francia en un rocambolesco robo a plena luz del día.

FUENTE: AFP