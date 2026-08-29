sábado 29  de  agosto 2026
REALEZA

Sarah Ferguson prepara regreso al Reino Unido, según diario británico The Sun

La exduquesa de York Sarah Ferguson pasó varios meses fuera del país y alejada de los focos por su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson, duquesa de York, sonríe después de asistir al tradicional servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate, en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023.

Sarah Ferguson, duquesa de York, sonríe después de asistir al tradicional servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate, en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023.

AFP/Adrián Dennis

DUBLÍN.- La exduquesa de York Sarah Ferguson prevé regresar al Reino Unido después de pasar varios meses fuera del país y alejada de los focos por su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, así como por la caída en desgracia de su exmarido Andrés Mountbatten-Windsor, según informa este sábado The Sun.

El tabloide británico asegura que Ferguson, de 66 años, ya ha alquilado a las afueras de Londres una propiedad de seis habitaciones para mudarse "de forma inminente".

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Su última aparición pública fue en el funeral de la duquesa de Kent en la catedral de Westminster el pasado 16 de septiembre, un mes antes de que perdiera el título de duquesa tras salir a la luz nuevos detalles sobre sus vínculos con Epstein, como correos electrónicos donde llegaba a referirse al estadounidense como "amigo supremo".

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, también fue despojado de todos su títulos y ambos fueron desalojados en febrero de la mansión de Royal Lodge, cerca del castillo de Windsor, por lo que empezaron a surgir rumores sobre el paradero de Ferguson.

La exduquesa reapareció en los medios el pasado abril tras ser fotografiada en un resort de lujo en una estación de esquí en Austria, donde se cree que ha vivido hasta ahora.

Su esperado regreso coincidiría con el de los duques de Sussex, Enrique y Meghan, quienes llegaron esta semana para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después del controvertido "Megxit", la ruptura de la pareja de la Casa Real británica.

Lazos con Epstein

El pasado mes de marzo, un congresista estadounidense solicitó formalmente a Ferguson que testifique ante un comité del Congreso para explicar sus "estrechos vínculos personales y empresariales" con Epstein.

Los llamados 'papeles de Epstein' han supuesto un golpe devastador para la monarquía británica, y sobre todo para la familia de los York, especialmente tras el arresto del expríncipe Andrés el pasado mes de febrero por unas supuestas filtraciones de información gubernamental al pederasta estadounidense.

Por su parte, Ferguson fue destituida como patrona en numerosas entidades benéficas y su editorial cesó la publicación de sus libros infantiles, mientras que sobre sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, todavía existen dudas sobre sus vínculos con Epstein y han sido vetadas de actos oficiales con la familia real.

FUENTE: EFE

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