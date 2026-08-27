jueves 27  de  agosto 2026
PATRIMONIO

Roban de museo español valioso tesoro de la Edad de Bronce

El Tesoro de Villena, que se exhibe en un pequeño museo de la provincia de Alicante, es un conjunto de medio centenar de piezas, principalmente de oro

Imagen del Museo de Villena acordonado tras el robo del Tesoro.&nbsp;

Imagen del Museo de Villena acordonado tras el robo del Tesoro. 

Europa Press

MADRID.- El Tesoro de Villena, una colección de orfebrería considerada de las más valiosas de la Edad de Bronce en Europa, fue robado casi en su totalidad este jueves de un museo en la localidad de Villena, en el sureste de España, informó la alcaldía.

"Sobre las 5H20 de la madrugada salta la alarma en el Museo de Villena" y "a las 5H24" los ladrones ya habían abandonado el edificio, indicó a la AFP un portavoz del Ayuntamiento de Villena al confirmar este robo "superrápido y superprofesional".

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.   
CELEBRIDADES

Dolly Parton brinda actualización sobre su salud tras ausentarse en un evento
Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.  
SUCESOS

Jake, hijo mayor de Rob y Michele Reiner, rompe el silencio sobre el asesinato de sus padres

"Se han llevado gran parte del tesoro", dejando solo un puñado de piezas, confirmó a periodistas el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán.

Estamos "absolutamente desolados, estoy hasta temblando. La verdad es que a los que somos de Villena esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza", dijo Cerdán con la voz quebrada.

El Tesoro de Villena, que se exhibe en el pequeño museo de esta localidad de la provincia de Alicante, en la región de Valencia, es un conjunto de medio centenar de piezas, principalmente de oro, aunque también de plata y hierro, fechado hacia el año 1.000 a.C.

Incluye 29 brazaletes, 11 cuencos, tres botellas y otras piezas diversas.

"Por parte de la investigación especializada, es el conjunto de vajilla áurea más importante de la Edad del Bronce junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia", según indica el museo en su página web.

Valor incalculable

El valor histórico de las piezas es incalculable, pero solo el oro de las piezas equivale a unos 1,7 millones de euros (1,98 millones de dólares), según el alcalde.

"Todos los sistemas de seguridad se activaron", garantizó el portavoz de la alcaldía, que afirmó que "no ha habido fallo ninguno" del museo.

Los ladrones iban en varios vehículos y al parecer entraron al museo "por una ventana", explicó el subdelegado del gobierno español en Alicante, Manuel Pineda.

Un poco antes de ocurrir el robo, sonó otra alarma en el polideportivo de la ciudad, y las autoridades investigan si este hecho está relacionado, ya que podría haber sido una distracción por parte de los ladrones, agregó el portavoz de la alcaldía.

El tesoro de Villena fue descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler en el interior de una vasija oculta en el lecho de una rambla en la localidad alicantina.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Ex de Pablo Lyle expone cómo sus hijos mantienen vínculo con el actor

Canción inédita de Dolly Parton guardada en una cápsula del tiempo hasta 2046

"Nanny McPhee" se convierte en musical de la mano de Emma Thompson

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026
DELITOS

Justicia salvadoreña prepara sentencia a cúpula de Mara Salvatrucha acusada de 47.000 crímenes

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Te puede interesar

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
EL KREMLIN

Moscú rechaza "historias alarmistas" sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

Por Leonardo Morales
Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

Melany Perdomo, de 24 años y Geybert Alexander García, de 40 años vinculados al caso.
ROBO

Arrestan a dos personas acusadas de saquear vivienda de pareja fallecida en accidente aéreo en Kenia

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España

Nvidia el gigante estadounidense de los semiconductores.
COMPRAVENTA

Nvidia anuncia acaudalada compra de plataforma de Inteligencia Artificial