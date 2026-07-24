viernes 24  de  julio 2026
EN LAS REDES

Rosalía recibe críticas en Argentina tras polémica en redes por el Mundial

Luego de borrar el post, Rosalía publicó una disculpa en Instagram, donde dijo que había compartido el mensaje de Khalifa sin leer "lo que ponía"

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

AFP

BUENOS AIRES.- La cantante española Rosalía enfrenta una controversia en Argentina tras compartir un post alusivo a la derrota albiceleste en la final del Mundial que generó fuertes reacciones en las redes, a días de sus conciertos en Buenos Aires.

El rechazo llevó a la cancelación de un concierto sinfónico en tributo a la artista que iba a realizarse este jueves en un museo en la provincia de Córdoba (centro). Los organizadores del evento explicaron en un comunicado que recibieron "numerosos mensajes de odio".

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La polémica se instaló luego de la final del Mundial Norteamérica 2026 que el domingo consagró campeona a España.

La cantante compartió en TikTok un video de la actriz libanesa-estadounidense Mia Khalifa en el que celebraba el triunfo de La Roja con el mensaje "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", mientras sonaba la canción "La Perla" de Rosalía.

En España, "perla" es una expresión coloquial para referirse a una persona conflictiva o problemática. Muchos fans argentinos se volcaron a la redes para expresarle su enojo.

Luego de borrar el post, Rosalía publicó el miércoles una disculpa en Instagram, donde dijo que había compartido el mensaje de Khalifa sin leer "lo que ponía". "Solo tengo amor por Argentina", escribió.

Las críticas contra la artista no se detienen, a poco más de una semana del primero de sus cuatro conciertos del "Lux Tour" en el Movistar Arena de Buenos Aires a partir del 1 de agosto, todos con entradas agotadas.

"¿Y si pedimos reintegro de las entradas en Argentina?", "Devolví las entradas que compré para mis sobrinas. Ellas solas decidieron no ir a verte (...) decepcionaste muchísimo a tu público argentino" o "Devolviendo las entradas", son algunos de los comentarios en el último post de la artista.

Otros usan el espacio para ofrecer sus propias entradas a la venta.

Fuentes de la organización dijeron a AFP que la cantidad de pedidos de devolución de entradas es insignificante. Se calcula que la española vendió 50.000 ingresos.

FUENTE: AFP

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