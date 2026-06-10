Rubén Blades recibe el premio Ícono 2026 de Billboard

El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).

MIAMI.- Rubén Blades recibió el premio Ícono de Billboard durante el evento Indie Power Players 2026, el cual se llevó a cabo en The Cutting Room de Nueva York. El galardón reconoce la trayectoria histórica, el impacto cultural y la influencia del artista en la música.

En la gala, celebrada el martes 9 de junio, Blades manifestó sentirse honrado con el reconocimiento y reflexionó sobre su ascenso al éxito tras migrar de Panamá a Nueva York en 1974, durante la dictadura militar, y trabajar en la sala de correo de Fania Records.

"Son palabras pequeñas, y lo son. Mi llegada a la ciudad de Nueva York en 1974 fue el producto de una serie de eventos totalmente inesperados. Estudié para ser abogado, pero dejé mi país después de graduarme como consecuencia de su dictadura militar. Mi familia había emigrado a Florida un año antes que yo y estaba pasando por grandes dificultades económicas, así que mi decisión de venir a Nueva York fue producto de la desesperación, no de una planificación cuidadosa", inició Blades su discurso de aceptación.

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"Mi primer trabajo fue como el único empleado en la sala de correo de Fania Records, la compañía discográfica de salsa número uno del mundo. Una de mis tareas era etiquetar y cargar un pesado lote de LPs y casetes hasta la oficina de correos más cercana, tratando de que no me atropellara un autobús, un taxi o la bicicleta de un mensajero", prosiguió.

"Nadie tiene éxito sin ayuda"

El intérprete de Pedro Navaja no quiso explayarse en cómo pasó de ser un empleado menor al gran músico que es hoy. No obstante, aseveró que para alcanzar el éxito se necesita, además de talento y perseverancia, apoyo y oportunidades.

"Explicar cómo de allí he terminado aquí esta noche tomaría un tiempo. Así que, en cambio, mi intención es que todos entiendan que mi éxito también pertenece al talento de muchas otras personas. Nadie tiene éxito sin ayuda y asistencia. Hay muchos más merecedores y talentosos que yo que simplemente nunca tuvieron las oportunidades. Sin las orquestas, los arreglistas, los músicos, los DJs y el público que ha apoyado mis esfuerzos durante más de cinco décadas, yo no estaría aquí esta noche", manifestó reconociendo el trabajo de quienes lo han acompañado durante más de cuatro décadas.

Por último, expuso la razón por la que a través de la música expresa su pensar y da voz a aquellos que no la tienen.

"Gracias, Billboard. Gracias, Leila Cobo, por esta distinción. Mi decisión de usar la música como una forma de presentar ideas, proponer soluciones, denunciar el mal y documentar la vida de quienes viven y mueren en nuestras ciudades me ha hecho muy feliz. Y, como esta ceremonia aparentemente busca expresar, parece que después de todo sí ha producido algunos resultados".