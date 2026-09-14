martes 15  de  septiembre 2026
PREMIACIÓN

Sally Field se convierte en la actriz más longeva en ganar un Emmy

Sally Field, de 79 años, se convirtió este lunes en la actriz más longeva en ganar un Emmy en la categoría de mejor actriz de una miniserie o película

Sally Field se alza con el premio Emmy a la mejor actriz por Remarkably Bright Creatures.

Sally Field se alza con el premio Emmy a la mejor actriz por Remarkably Bright Creatures.

EFE

LOS ÁNGELES.- La actriz estadounidense Sally Field, de 79 años, se convirtió este lunes en la actriz más longeva en ganar un Emmy en la categoría de mejor actriz de una miniserie o película por 'Remarkably Bright Creatures'.

Field, quien sumó el cuarto Emmy de su dilatada carrera profesional, subió eufórica al escenario asegurando que se sentía orgullosa de ser parte de la comunidad artística de Hollywood por más de 60 años.

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En su discurso, la actriz de 'Forrest Gump' pareció hacer referencia a la polémica fusión de Paramount y Warner Bros.

"En el arte, importamos. Nuestras voces importan. Nuestra diversidad, nuestra singular forma de contar historias importan. No podemos permitir que esas voces sean silenciadas, comprometidas o fusionadas", dijo.

El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) ha generado una fuerte oposición dentro de la industria de Hollywood y por parte de autoridades estadounidenses, quienes acusan a las empresas de buscar crear un monopolio que limitaría las voces de los creativos y provocaría una pérdida masiva de empleos en el sector.

Field se alzó con su primera estatuilla a mejor actriz en la miniserie 'Sybil' en 1977, basada en la vida de Shirley Ardell Mason, una mujer diagnosticada con trastorno de personalidad múltiple.

La 78º edición de los premios Emmy se llevan a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles con el drama 'The Pitt' liderando las candidaturas con 25 de ellas, seguido de la comedia 'Hacks', con 24.

FUENTE: Con información de EFE

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