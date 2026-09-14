lunes 14  de  septiembre 2026
WASHINGTON

Trump anuncia la terminación del nuevo helipuerto en la Casa Blanca

La zona de aterrizaje, que lleva inscrito el escudo de Estados Unidos en tonos blancos y negros, fue construida con un granito que, según el presidente Donald J. Trump, es "prácticamente indestructible"

El presidente Donald J. Trump estampa su firma en una parte del granito que forma parte ahora del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.

El presidente Donald J. Trump estampa su firma en una parte del granito que forma parte ahora del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.

Por Leonardo Morales

El presidente Donald Trump anunció este lunes la terminación de un helipuerto permanente de un granito especial en el jardín sur de la Casa Blanca, que permitirá a partir de ahora a todos los mandatarios despegar y aterrizar a bordo del helicóptero presidencial Marine One sin dañar el hermoso césped del recinto presidencial.

La zona de aterrizaje, que lleva inscrito el escudo de Estados Unidos en tonos blancos y negros, fue construida con un granito que, según Trump, es "prácticamente indestructible".

Lee además
El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson.
EEUU

Líder del Congreso respalda promesa de Trump de entregar $5.000 a los votantes
Imagen referencial sobre la Inteligencia Artificial.
CASA BLANCA

Trump denuncia conspiración contra el desarrollo de EEUU en inteligencia artificial

"Es una verdadera obra de arte, e incluso los detractores de Trump están diciendo: '¡Guau, qué bien se ve!'", escribió el mandatario en su red Truth Social junto a una fotografía del helipuerto.

Tradicionalmente, los presidentes estadounidenses abordaban el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, pero la nueva flota de estos helicópteros es más potente y sus salidas de escape se dirigen hacia el suelo, lo que quemaría el césped.

Trump, un empresario y urbanizador, ha impulsado varias obras necesarias en la bella ciudad de Washington, como la construcción de una gran fortificación que incluyen un nuevo salón de comando y de recepción para los invitados especiales a la Casa Blanca y una mayor seguridad para el Presidente y dignatarios extranjeros de visita.

El mandatario también ordenó reparar y pintar el estanque reflectante frente al Monumento a Abraham Lincoln, una obra que estaba por hacerse desde hace años tras el gran deterioro y contaminación por el agua estancada.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE.

Temas
Te puede interesar

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

Trump, el empresario que supera las adversidades

Trump revive el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En Venezuela, la representante de la oposición  Dinorah Figuera firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.
FLORIDA

ICE detiene en Miami a periodista nicaragüense solicitante de asilo en EEUU

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.    
CONTROVERSIA

Sydney Sweeney genera polémica al aparecer desnuda en anuncio para una casa de apuestas

Te puede interesar

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, habla junto a Kyle Haustveit, subsecretario de Energía (izq.); Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU (segundo desde la izq.); y Jarrod Agen, del Consejo Nacional de Dominio Energético (der.), durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, en Houston, Texas, el 14 de septiembre de 2026.
Desplazamiento geopolítico

EEUU invita a Venezuela al G20 y apuesta por disputar a Medio Oriente el liderazgo petrolero

Por Julián Varela
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

El presidente Donald J. Trump estampa su firma en una parte del granito que forma parte ahora del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump anuncia la terminación del nuevo helipuerto en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

Las tomas muestran el operativo y el desplome de la maquinaria.
COLAPSO

Perforadora de pilotes cae sobre autos en Brickell y deja cuatro heridos