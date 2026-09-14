Trump anuncia la terminación del nuevo helipuerto en la Casa Blanca

El presidente Donald J. Trump estampa su firma en una parte del granito que forma parte ahora del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump anunció este lunes la terminación de un helipuerto permanente de un granito especial en el jardín sur de la Casa Blanca, que permitirá a partir de ahora a todos los mandatarios despegar y aterrizar a bordo del helicóptero presidencial Marine One sin dañar el hermoso césped del recinto presidencial .

La zona de aterrizaje, que lleva inscrito el escudo de Estados Unidos en tonos blancos y negros, fue construida con un granito que, según Trump, es "prácticamente indestructible".

"Es una verdadera obra de arte, e incluso los detractores de Trump están diciendo: '¡Guau, qué bien se ve!'", escribió el mandatario en su red Truth Social junto a una fotografía del helipuerto.

Tradicionalmente, los presidentes estadounidenses abordaban el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, pero la nueva flota de estos helicópteros es más potente y sus salidas de escape se dirigen hacia el suelo, lo que quemaría el césped.

Trump, un empresario y urbanizador, ha impulsado varias obras necesarias en la bella ciudad de Washington, como la construcción de una gran fortificación que incluyen un nuevo salón de comando y de recepción para los invitados especiales a la Casa Blanca y una mayor seguridad para el Presidente y dignatarios extranjeros de visita.

El mandatario también ordenó reparar y pintar el estanque reflectante frente al Monumento a Abraham Lincoln, una obra que estaba por hacerse desde hace años tras el gran deterioro y contaminación por el agua estancada.

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FUENTE: Con información de EFE.