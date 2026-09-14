EEUU deroga algunos límites a las emisiones para centrales eléctricas de gas y carbón

El presidente Donald Trump hace un gesto de triunfo antes de firmar una orden ejecutiva para impulsar la minería y la producción de carbón en Estados Unidos, en el Salón Este de la Casa Blanca el 8 de abril de 2025, en Washington, DC.

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la eliminación de algunos límites a las emisiones de efecto invernadero de las centrales que generan electricidad quemando carbón o gas, una decisión que desecha la regulación aprobada en 2024 por la Administración del demócrata, Joe Biden.

El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, realizó el anuncio durante la reunión de responsables de energía del G20 en Houston, Texas, y aseguró que generará ahorros superiores a los 300.000 millones de dólares para los hogares estadounidenses.

CASA BLANCA Trump denuncia conspiración contra el desarrollo de EEUU en inteligencia artificial

El gobierno propone, además, detener futuras regulaciones sobre el sector energético, que representa aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.

"Durante más de 15 años, las administraciones de Obama y Biden emprendieron una guerra contra el carbón para destruir la energía confiable y asequible", declaró Zeldin.

"La administración Trump ha llegado para proteger la energía estadounidense y garantizar que usted pueda permitirse mantener la luz encendida", añadió.

Su anuncio fue recibido entre aplausos por actores vinculados a la industria que participaban del encuentro del G20 en Houston.

La noticia surge cuando el mundo registró temperaturas récord en agosto y Estados Unidos experimentó su verano más caluroso, y según científicos, el "principal causante" del calentamiento global es la quema de combustibles fósiles.

Normas de Biden imposibles de cumplir

"Están apuntalando las ganancias de la industria de los combustibles fósiles y dejando completamente de lado la salud y el bienestar de las personas", según Rachel Cleetus, de la organización Union of Concerned Scientists (Unión de Científicos Preocupados).

"La EPA ha abandonado por completo su misión y lo está haciendo de una manera cruel", en opinión de Cleetus.

La administración ha derogado las normas de la era Biden de 2024, establecidas bajo la Ley de Aire Limpio para controlar la contaminación por gases de efecto invernadero proveniente de las centrales de carbón existentes y las nuevas centrales de gas.

Estas normas exigían una reducción de hasta el 90% de la contaminación por dióxido de carbono a lo largo del tiempo, y habrían requerido tecnología de captura de carbono en las chimeneas para lograrlo.

En su reglamento, la EPA sostuvo que estas normas eran imposibles de cumplir y sus plazos eran demasiado ajustados.

La segunda parte del paquete consiste en una propuesta de norma que plantea que la EPA no tiene autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético.

Incluso señala que, si tuviera dicha potestad, regularlas sería inútil porque no abordaría de manera efectiva el cambio climático global.

Esta propuesta se basa en la decisión del gobierno de febrero de revocar la denominada Declaración de Peligro de 2009, la determinación científica que establecía que los gases de efecto invernadero amenazaban la salud y el bienestar públicos.

La agencia afirmó que la derogación ahorraría 310.000 millones de dólares, mientras que la segunda propuesta ahorraría otros 370 millones.

Trump suele calificar el cambio climático generado por la especie humana como "farsa". El mandatario de hecho retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y eliminó las normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero para los vehículos.

FUENTE: Con información de EFE y AFP