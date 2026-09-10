jueves 10  de  septiembre 2026
TELEVISIÓN

Estos son los nominados a los Premios Emmy 2026

La selección de este año destaca el impacto de producciones como The Pitt, The Bear, Hacks, The Diplomat y Pluribus, entre las principales categorías

La actriz Katherine LaNasa, el actor Noah Wyle y el actor Shawn Hatosy posan en la sala de prensa durante la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy, en el Teatro Peacock, en Los Ángeles.

La actriz Katherine LaNasa, el actor Noah Wyle y el actor Shawn Hatosy posan en la sala de prensa durante la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy, en el Teatro Peacock, en Los Ángeles.

AFP/ Frederic J. Brown
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La Academia de la Televisión dio a conocer la lista oficial de nominaciones para la 78.ª edición de los Premios Emmy en un anuncio presentado por los actores Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller. La selección de este año destaca el impacto de producciones como The Pitt, The Bear, Hacks, The Diplomat y Pluribus entre las principales categorías de drama, comedia y miniseries.

A continuación, la lista con las candidaturas principales confirmadas:

Lee además
Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
PREMIOS

Espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LVI hace historia en los Emmy
Jorge Luis Piloto junto a Celia Cruz.
MÚSICA

Jorge Luis Piloto: el decano de la canción

Drama y Comedia

Mejor Serie Dramática

  • The Gilded Age

  • The Diplomat

  • A Knight of the Seven Kingdoms

  • Paradise

  • The Pitt

  • Pluribus

  • Slow Horses

  • Your Friends and Neighbors

Mejor Serie de Comedia

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • Hacks

  • Nobody Wants This

  • Only Murders in the Building

  • Shrinking

  • Margo's Got Money Troubles

  • Widow's Bay

Mejor Miniserie o Serie Antológica

  • All Her Fault

  • The Beast in Me

  • Beef

  • DTF St. Louis

  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Actuaciones Principales

Mejor Actor Principal en Serie Dramática

  • Sterling K. Brown (Paradise)

  • Gary Oldman (Slow Horses)

  • Mark Ruffalo (Task)

  • Rufus Sewell (The Diplomat)

  • Noah Wyle (The Pitt)

Mejor Actriz Principal en Serie Dramática

  • Carrie Coon (The Gilded Age)

  • Chase Infiniti (The Testaments)

  • Rhea Seehorn (Pluribus)

  • Zendaya (Euphoria)

  • Keri Russell (The Diplomat)

Mejor Actor Principal en Serie de Comedia

  • Steve Carell (Rooster)

  • Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)

  • Jason Segel (Shrinking)

  • Martin Short (Only Murders in the Building)

  • Matthew Rhys (Widow's Bay)

Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)

  • Ayo Edebiri (The Bear)

  • Jean Smart (Hacks)

  • Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)

  • Lisa Kudrow (The Comeback)

Mejor Actor Principal en Miniserie o Película para TV

  • Riz Ahmed (Bait)

  • Jason Bateman (Black Rabbit)

  • Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

  • Oscar Isaac (Beef)

  • Matthew Rhys (The Beast in Me)

Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para TV

  • Claire Danes (The Beast in Me)

  • Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

  • Carey Mulligan (Beef)

  • Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)

  • Sarah Snook (All Her Fault)

Temas
Te puede interesar

Gloria Trevi se pronuncia sobre fallo a su favor en demanda por uso de imagen

Anuncian estreno mundial de versión sinfónica de "Clave", de Yalil Guerra

Nuevo libro desafía viejas certezas sobre las intervenciones de EEUU en Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

El estadounidense Ben Shelton celebra luego de conseguir un punto en un partido contra el español Carlos Alcaraz en el US Open, el 8 de septiembre de 2026.
TENIS

Se desata polémica en el US Open por partidos que acaban en la madrugada

Pasajeros hacen fila durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras haber sufrido daños a causa de los terremotos gemelos del 24 de junio.
AERONAÚTICA

En el principal aeropuerto de Venezuela operan 19 aerolíneas, tras habilitación por terremotos

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
BATALLA MIGRATORIA

Demanda de cubanos con I-220A supera primera barrera en corte federal de Miami

Dibujo de la artista Jane Rosenberg en una audiencia del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda) en Nueva York. 
JUSTICIA

Cilia Flores pide a juez de EEUU detención domiciliaria en Nueva York; Fiscalía se opone

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista del arresto de un inmigrante.
BATALLA MIGRATORIA

Demanda de cubanos con I-220A supera primera barrera en corte federal de Miami

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Pozos en una zona petrolera de California.
IMPULSO INDUSTRIAL

La producción de petróleo en EEUU registra un nuevo e impensable récord

El gobernador Ron DeSantis en el Museo y Biblioteca de Bahía de Cochinos en Miami
NUEVO CONTENIDO ESCOLAR

DeSantis defiende en Miami enseñanza obligatoria sobre daños causados por el comunismo

Vladimir Kudyakov, de 44 años.
ROBO DE PAQUETES

Acusan a hombre de usar identificaciones falsas para interceptar paquetes con relojes Rolex

Calor y humedad en Miami
PRONÓSTICO

Miami afronta un jueves sofocante con sensación térmica de hasta 107 grados