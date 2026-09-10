Estos son los nominados a los Premios Emmy 2026

MIAMI.- La Academia de la Televisión dio a conocer la lista oficial de nominaciones para la 78.ª edición de los Premios Emmy en un anuncio presentado por los actores Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller. La selección de este año destaca el impacto de producciones como The Pitt, The Bear, Hacks, The Diplomat y Pluribus entre las principales categorías de drama, comedia y miniseries.
A continuación, la lista con las candidaturas principales confirmadas:
Drama y Comedia
Mejor Serie Dramática
Mejor Serie de Comedia
Mejor Miniserie o Serie Antológica
Actuaciones Principales
Mejor Actor Principal en Serie Dramática
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Sterling K. Brown (Paradise)
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Gary Oldman (Slow Horses)
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Mark Ruffalo (Task)
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Rufus Sewell (The Diplomat)
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Noah Wyle (The Pitt)
Mejor Actriz Principal en Serie Dramática
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Carrie Coon (The Gilded Age)
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Chase Infiniti (The Testaments)
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Rhea Seehorn (Pluribus)
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Zendaya (Euphoria)
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Keri Russell (The Diplomat)
Mejor Actor Principal en Serie de Comedia
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Steve Carell (Rooster)
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Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
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Jason Segel (Shrinking)
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Martin Short (Only Murders in the Building)
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Matthew Rhys (Widow's Bay)
Mejor Actriz Principal en Serie de Comedia
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Quinta Brunson (Abbott Elementary)
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Ayo Edebiri (The Bear)
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Jean Smart (Hacks)
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Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)
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Lisa Kudrow (The Comeback)
Mejor Actor Principal en Miniserie o Película para TV
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Riz Ahmed (Bait)
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Jason Bateman (Black Rabbit)
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Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
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Oscar Isaac (Beef)
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Matthew Rhys (The Beast in Me)
Mejor Actriz Principal en Miniserie o Película para TV
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Claire Danes (The Beast in Me)
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Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
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Carey Mulligan (Beef)
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Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette)
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Sarah Snook (All Her Fault)