lunes 14  de  septiembre 2026
CONTROVERSIA

Sydney Sweeney genera polémica al aparecer desnuda en anuncio para una casa de apuestas

La protagonista de la serie Euphoria y de la película The Housemaid aparece desde el viernes en un anuncio de la plataforma Novig, de la que es accionista

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024. &nbsp; &nbsp;

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

 

 

AFP/ Michael Tran

PARÍS.- Un anuncio de una casa de apuestas en la que la actriz estadounidense Sydney Sweeney aparece desnuda ha provocado un revuelo entre numerosas deportistas que denuncian una "sexualización" del deporte femenino.

La protagonista de la serie Euphoria y de la película The Housemaid aparece desde el viernes en un anuncio de la plataforma Novig, de la que es accionista.

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Durante los 58 segundos del comercial, la actriz de 25 años posa la mayor parte del tiempo desnuda con accesorios deportivos (guantes de boxeo, balones, raqueta, palo de golf...) con el objetivo de promocionar las apuestas, "no sobre la guerra, no sobre la muerte, no sobre la política. Solo deporte".

Tras su difusión en las redes sociales, el anuncio desencadenó una andanada de críticas de numerosas deportistas de alto nivel que vieron en él una "regresión".

Reacciones de deportistas

La exnadadora australiana Ariarne Titmus se declaró "furiosa". "No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad...", escribió en Instagram la cuádruple campeona olímpica.

La nadadora denunció "un mundo en el que la monetización del cuerpo de las mujeres y la sexualización del deporte femenino siguen siendo moneda corriente".

La triatleta francesa Mathilde Tily calificó el comercial de "repugnante" y escribió en sus redes que "ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen" en un momento en que las deportistas "todavía luchan por el mismo reconocimiento, las mismas primas... y mucho más".

La nadadora australiana Brianna Throssell, oro en el relevo 4x100 en los JJ.OO. de Tokio en 2021, se graba en distintas piscinas de competición y lanza: "¡Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney!".

La velocista estadounidense y campeona olímpica de 200 m Gabby Thomas amplificó el mensaje, al igual que la cuádruple campeona de Europa, la británica Amy Hunt, cuarta en los 200 m en los Ultimate Championship, que el domingo en Budapest, declaró en zona mixta: "¡Sydney Sweeney, así es como es el deporte femenino!"

FUENTE: Con información de AFP

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