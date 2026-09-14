lunes 14  de  septiembre 2026
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

"La debilitada nación iraní quiere una vez más hablar sobre un posible acuerdo, de forma rápida y desesperada. Decidiré si Estados Unidos opta o no por comprometerse", publicó en Truth Social el presidente Donald J. Trump

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

AFP
Por Leonardo Morales

El presidente Donald J. Trump afirmó el lunes que estudiaba la insistente propuesta del régimen de Teherán para dialogar con Estados Unidos, una vez más después de que los radicales de la Guardia Revolucionaria boicotearan con ataques a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz un "memorando de entendimiento" que tardó casi dos meses en lograrse.

"La debilitada nación iraní quiere una vez más hablar sobre un posible acuerdo, de forma rápida y desesperada. Decidiré si Estados Unidos opta o no por comprometerse, una idea a la que seguimos abiertos", declaró el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

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El régimen de Teherán se encuentra en una crisis total bajo un bloqueo naval por un segundo período, sanciones al sistema financiero internacional que hacía sobrevivir el comercio negro de petróleo iraní y sanciones a 27 aerolíneas de ese país y del Medio Oriente que operaban desde Irán.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo que la estrategia de ahogamiento económico y financiero sin precedentes de EEUU al régimen de los ayatolás conduciría a la claudicación del régimen.

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FUENTE: Con información de AFP.

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