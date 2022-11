Sandra Echeverría se separa de Leonardo de Lozanne

“Yo creo que, finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien”, dijo entre lágrimas.

Echeverría alegó que uno de los motivos por los cuales tomaron la decisión de separarse es porque ya la pareja no tenía empatía y apoyo en algunas cosas.

"Cuando ya no compartes el proyecto de vida, cuando de repente sientes que los caminos están yendo por diferentes lados, entonces en lugar de ser un equipo ya se volvieron dos equipos, ya no hay para qué forzar las cosas", señaló.

Asimismo, la actriz comentó que su hijo Andrés, de siete años, ya sabe de la separación de sus padres; pero aseguró que es un momento difícil y no quiere revivir una situación que ella misma vivió a los 11 años cuando sus padres se divorciaron.

“No ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, lamentó.