Gremios de Bolivia denuncian ataque a periodista: "Le cortaron la lengua"

LA PAZ. - La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) denunciaron este domingo 15 de febrero el intento de asesinato contra un periodista la madrugada del jueves. Los gremios resguardaron por razones de seguridad la identidad del comunicador, a quien se refirieron como F. Jesús. Z.S.

De acuerdo con un comunicado, el hecho se registró en la población de El Alto, luego de que el periodista cubrió un acto de campaña electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela. El reportero fue víctima de un "ataque brutal" puesto que sus agresores " le cortaron la lengua con un arma cortopunzante" y el médico que lo atendió determinó que no fueron lesiones accidentales, sino cortes finos "provocados intencionalmente".

"El periodista fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea y dado de alta el viernes. El sábado formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se sometió a una valoración en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Su testimonio da cuenta de la intención directa de acabar con su vida”, señalaron los gremios en el texto.

Según el comunicado, los agresores del reportero profirieron amenazas explícitas y dejaron ver que conocían la condición de periodista de la víctima.

"Este atentado no puede interpretarse como un simple hecho de inseguridad ciudadana. Las amenazas directas, la violencia ejercida y el robo específico de sus herramientas de trabajo evidencian un acto premeditado con el objetivo de amedrentar y silenciar su labor periodística", denunciaron la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

Contexto de violencia

Enfatizaron también que el ataque está enmarcado en un contexto persistente de violencia "alimentado por la impunidad". Alertaron que la ausencia de garantías para investigar con celeridad, independencia y transparencia, además de la falta de sanciones a los responsables "ha generado un escenario que alienta nuevas agresiones".

Exigen una investigación “inmediata, exhaustiva e independiente” que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales, así como garantías de protección para el periodista y su familia.

