"Saturday Night Live": Brad Pitt imita al Dr. Anthony Fauci

“Relativamente pronto es una frase interesante. ¿Relativo a toda la historia de la tierra? Claro, la vacuna llegará muy rápido", exclamó Fauci de Pitt, sentado en un escritorio detrás de una estantería majestuosa. "Pero si le dijeras a un amigo, "terminaré relativamente pronto" y luego apareciste un año y medio después, bueno, tu amigo puede estar relativamente enojado".

El episodio fue la segunda "edición de cuarentena" del programa, con segmentos pregrabados en las casas de los actores que profundizan en las frustraciones y las piedras de toque de la vida en cuarentena, pero, por supuesto, con un toque de SNL.

Sandler y Pete Davidson se unieron para burlarse de estar encerrados con la familia para un dúo musical llamado "Stuck In The House", otro boceto presentaba una versión Zoom de "Law and Order" y otra diversión burlona sobre el celoso ejercicio se movió en línea durante la pandemia con una jactancia de "comer limpio" preparando una limpieza de "jugo de Clorox".

Cyrus, sentada junto al fuego con una guitarra, interpretó "Wish You Were Here" de Pink Floyd.

La representación de Pitt siguió a una entrevista de Fauci en CNN cuando dijo en broma que pensaba que Pitt debería retratarlo cuando le pidieron que eligiera entre Ben Stiller o Pitt. La apertura fría también contó con declaraciones descabelladas de Trump a principios de esta semana sobre desinfectante y luz que se estudian en la lucha contra el virus.

"Cuando escuche que cosas como el virus se pueden curar si todos toman el Tide Pod Challenge, estaré allí para decir, 'Por favor, no'", acotó Fauci de Pitt, antes de romper el personaje, se quitó la peluca y dio un homenaje a Fauci y le agradecí.

También hubo golpes en la batalla de Trump con los gobernadores en un segmento al aire libre con Cecily Strong como la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, quien criticó el manejo de Trump de la pandemia. Whitmer de Strong instó a continuar el distanciamiento social.

"Todavía no hemos salido del bosque", dijo, señalando a su alrededor. “Nunca lo seremos. Vivimos en Michigan".